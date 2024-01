PROGLAŠENI NAJBOLJI ATLETIČARI Ivana Španović i Elzan Bibić laureati u 2023. godini

Svetska šampionka u skoku udalj Ivana Španović i Elzan Bibić, osvajač bronzane medalje na 3.000 metara sa dvoranskog Evropskog prvenstva, proglašeni su danas u Beogradu za najbolje atletičare Srbije u 2023. godini.

Na svečanosti Srpskog atletskog saveza (SAS) za najboljeg trenera proglašen je Goran Obradović, trener Ivane Španović, a za najbolji klub Vojvodina iz Novog Sada.

„Mi smo u 2023. godini imali najbolju godinu u istoriji našeg Saveza, a ispred nas je zahtevna godina. Domaćini smo Svetskog prvenstva u krosu, imamo Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre, predstoji nam izgradnja Atletskog stadiona, jer smo se kandidovali za Evropsko prvenstvo 2028. godine“, rekao je predsednik SAS Veselin Jevrosimović.

Direktor SAS Slobodan Branković je naveo da atletika ima lepu budućnost u Srbiji.

„Imamo sjajne mlade atletičare, a to će se videti u Los Anđelesu 2028. godine, jer se za Pariz već zna ko su kandidati za medalje“, rekao je Branković i naglasio činjenicu da je SAS jedini savez na svetu koji dve godine uzastopno organizuje dva Svetska prvenstva.

„Čeka nas izgradnja Nacionalnog atletskog stadiona i siguran sam da će se na šampionatu Evrope 2028. godine naši atletičari i atletičarke boriti za pet do 10 medalja. To mnogima sad zvuči kao naučna fantastika, ali tako su mislili i kada smo najavljivali sjajne rezultate na šampionatu Evrope u Minhenu, gde smo osvojili četiri medalje“, dodao je on.

Srpski atletski savez je na današnjoj svečanosti potpisao i sponzorske ugovore sa kompanijama Superbet i Transfera.

