POVEĆAN BROJ OBOLELIH OD RESPIRATORNIH INFEKCIJA Lekari apeluju: Važno je bolest odležati

Polesdnjih desetak dana u Zdravstvenoj stanici „Centar“ povećan je proj pacijeta koji su potražili pomoć lekara zbog kašlja, povišene temperature i lošeg stanja sličnom gripu, kaže doktorka Mirajana Nikolić, načelnica ambulante.

– Naročito poslednjih dana javljaju se u većem broju pacijenti sa izuzetno visokim temperaturama preko 38 C. To su oboljenja slična gripu, izrazita malaksalost, temperatura, bol u mišićima. Sve vreme imamo i obične virusne infekcije, odnosno prehlade, sada je to aktuelno, rekla je dr Nikolić.

Spremni smo da pijemo lekove, ali teško smo dosledi i da bolest odležimo i zbog toga bolest duže traje, a mogu se razviti i komplikacije, rekla je dr Mirajana Nikolić.

– To je najveći problem našeg radnog stanovništva, hoće da to preleži sve na nogama i onda nastaju komplikacije u vidu upale ušiju, upale pluća, sinuzitisa i slično. Uvek je bolje da odležimo nego ići tako bolestan na posao – rekla je ona.

Naši sugrađani i dalje veruju da i virusne infekcije i bakterijske treba lečiti antibioticima, ali doktorka Nikolić pojašnjava kada je vreme za antibiotsku terapiju.

– U našem narodu je poznata preterana upotreba antibiotika. Kod virusnih infekcija neće pomoći.

Jedan od simptoma je i uporan kašalj. Ukoliko traje više od nekolo dana, doktorka Nikolić naglašava da je potrebno posetiti izabranog lekara kako ne bi došlo do razvoja komplikacija kao što su bronhitis ili upala pluća.

(Pančevac/RTV Pančevo)