Za DVA DANA ležu uvećane JANUARSKE PENZIJE!

Isplata uvećanih januarskih penzija počeće od utorka (2.februara), a uplate prvo ležu kategoriji samostalnih delatnika, zatim vojnim i poljoprivrednim penzionerima (6. februara), zaposlenim penzionerima ležu 8. februara na kućnu adresu i na šalterima pošti, dok dva dana kasnije leže na tekući račun.

Takođe i penzionerima iz Republike bivše SFRJ leći će uvećana, i to 9. februara.

Podsetimo, u pitanju je uvećanje od 14,8 odsto.

– Za nekoliko dana svi penzioneri i korisnici naknada primiće svoje uvećane januarske prinadležnosti. Ovom redovnom povećanju prethodilo je i vanredno usklađivanje penzija u oktobru prošle godine od 5,5 odsto – navodi se iz PIO fonda

Prosečna penzija će sa uvećanjem iznositi oko 45.775 dinara, odnosno oko 390 evra.

– Drugog februara, prvo za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, počinje isplata januarskih penzija uvećanih za 14,8 odsto. Da ponovim još jednom da su u poslednje dve godine, uključujući redovna i vanredna povećanja, u Srbiji penzije ukupno kumulativno povećane više od 56 procenata.

View this post on Instagram A post shared by РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПИО (@rfpio.rs)

Želimo što pre da dođemo do nivoa penzija koji smo obećali, a to je 650 evra za prosečnu penziju do kraja 2027. godine – navodi direktor Relja Ognjenović i podseća da je u novembru 2023, drugu godinu zaredom, korisnicima penzija i novčanih naknada isplaćena i jednokratna pomoć u iznosu od 20.000 dinara.

Sa januarskim povećanjem najniža penzija u Srbiji za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti sada iznosi 24.987,67 dinara, a najviša za sve korisnike 230.145,48 dinara, navode iz PIO fonda.

Uvećana je i vrednost opšteg boda koji utiče na visinu prvog obračuna penzije, a koji sada iznosi 1.345,88 dinara.

– Osim penzija, povećane su i naknade za negu i pomoć drugog lica i za telesno oštećenje, dok korisnicima starosne, prevremene starosne, invalidske i porodične penzije kojima visina prinadležnosti ne prelazi 51.618,14 dinara nastavljamo da isplaćujemo novčani iznos kao uvećanje uz penziju do pet odsto, u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije. I ova statistika najbolje pokazuje da se penzije nikada do sada nisu povećavale tako brzo i znatno iznad nivoa inflacije i sve to na zdravim osnovama. To je bilo moguće uraditi jer je Srbija danas jaka država koja brine o svim svojim građanima a posebno o najstarijima – istakao je Ognjenović.