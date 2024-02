PRVOG DANA FEBRUARA SUNČANO Uveče kiša, najviša temperatura do 12 stepeni

Prvog dana februara sunčano, dok će veče doneti naoblačenje sa kišom, a na planinama i sneg. Jutro veoma hladno na jugu, temperatura i do -10 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće 12 stepeni.

U četvrtak ujutru moguć je umeren mraz, dok će dan biti sunčan. Posle podne postepeno naoblačenje sa severa, a slaba prolazna kiša uveče se očekuje u Vojvodini, a tokom noći mestimično i u ostalim krajevima. Na planinama će tokom noći provejavati sneg.

Vetar slab promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od -10 do -1, a najviša od 6 do 12 stepeni. U Beogradu do 9 stepeni.

Kako će to uticati na ljude Biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na kardio i cerebrovaskularne bolesnike, kao i na osobe sa psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze i smanjene radne sposobnosti. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

(Pančevac/RTS)

