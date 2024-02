Breskvica otkrila PORUKU PESME koju najviše OSPORAVAJU! Gnezdo orlovo

Pesma „Gnezdo orlovo“ se izdvojila kao jedan od glavnih favorita za srpskog predstavnika na prestižnom muzičkom takmičenju.

Pesma „Gnezdo orlovo“, s kojom je Anđela Ignjatović Breskvica u trci za predstavnika Srbije na Evroviziji, izazvala je burne reakcije u regionu. Izdvojila se kao jedan od glavnih favorita za srpskog predstavnika na prestižnom muzičkom takmičenju i dok je mnogi podržavaju zbog etno zvuka i lepog teksta, pojedinci u njoj vide „genocidnu pesmu koja govori o etničkom čišćenju Albanaca na Kosovu“.

U emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1, mlada i popularna pevačica otkrila je kako reaguje na ovakve komentare.

Otkrila je i da li je pogađaju negativni komentari na društvenim mrežama.

– Navikla sam na različite vrste komentara i za mene je to sasvim normalno. Iako su neki od njih potpuno besmisleni i ružni, ne obraćam pažnju na njih. Iskreno, to nije ni bitno jer sam izuzetno ponosna na svoju pesmu. Jedva čekam taj prvi nastup kako bi ljudi mogli čuti kako pesma zvuči uživo. Što se tiče broja pregleda, pesma je do sada privukla 1,5 miliona ljudi, što me dodatno raduje – rekla je ona.