HITNA POMOĆ PANČEVO: Jedna osoba se otrovala antifrizom, prebačena na toksikologiju

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 41, od čega devetoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 12, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 16, van grada 15, a u pratnji lekara 3:

-Iz Zdravstvene ambulante “Mladost” jedan pacijent je zbog sumnje na moždano

krvarenje prevezen u bolnicu.

-Iz Zdravstvene ambulante Vojlovica jedan pacijent je zbog bolova u grudima

transportovan u bolnicu-internisti.

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog trovanja antifrizom

transportovan do VMA-toksikologija.

Intervencije na javnom mestu su bile tri:

-Na Tesli kod pijace, alkoholisana osoba, transport do kuće.

-kod Sage u T. Markovića je pozlilo jednoj osobi, koja je nakon pregleda prevezena

do neuropsihijatra zbog psihičkih problema i alkoholisanosti.

-kod Doma Omladine pozlilo jednoj osobi, nakon pregleda transportovana do

neurologa.

Saobraćajnih udesa je bilo 1:

-Na Jabučkom putu kod pumpe Ledi, jedna osoba sa povredom glave nakon

zbrinjavanja transportovana do bolnice.

(Pančevac)