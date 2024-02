NAPADAJU ME ŠTO ČUVAM I ŠTITIM SRBIJU Predsednik poručio: Predaja nije, niti će biti, opcija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče u gostovanju u emisiji „Ćirilica“ pokazao građanima kako funkcioniše sinhronizovano rušenje Srbije.

Deo snimka gostovanja u kojem objašnjava kako se sprovodi hibridni rat protiv Srbije, predsednik je podelio i na svom Instagram profilu.

– Imate koncentrisanu paljbu, kompletnu raketnu artiljeriju – tuci po Vučiću, tuci po Srbiji svaki bogovetni dan. A, šta mislite, zašto oni napadaju Vučića? Zato što sam ružan, debeo? Ok, sve to jesam. Je l’ stvarno mislite da me zbog toga napadaju? Ne, nego me napadaju zbog toga što čuvam i štitim Srbiju. Poručujem svima – predaja nije, niti će biti, opcija – napisao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu.

(Pančevac/Novosti)

