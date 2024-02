ED PANČEVO: Isključenja struje za sredu, 7. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u sredu, 7. februara, bez struje će biti potrošači u Banatskom Novom, Selu, Starčevu, Opovu, Vršcu, Banatskom Sokolcu.

Banatsko Novo Selo

09.00 – 10.30 – N. Tesle.

Starčevo

09.30 – 13.30 – Kestenova od Matije Gupca do Ritske, Ritska od Njegoševe do Pančevačkog puta.

Opovo

08.30 – 09.15 – Žarka Zrenjanina od Branka Nušića do Kratke.

Vršac

08.00 – 14.30 – Vaska Pope od ul. H. Pinkija do Ljubljanske, Ljubljanska od Vaska Pope do D. Tucovića, D. Tucović parna strana od Ljubljanske do Skadarske, D. Tucović od br. 77 do 93 i Mitropolita Stratimirovića br. 2.

Banatski Sokolac

09.00 – 14.00 – Dobrovoljačka, Đurđa Smederevca, Kosovska, Branislava Nušića, Velebitska, Grobljanska, Pašnjačka, Vuka Karadžića, Svetozara Markovića.

(Pančevac)