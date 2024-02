NSZ I GRAD PANČEVO: Partnerstvo za podsticanje zapošljavanja

Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje- filijala Pančevo svake godine ostvaruju saradnju zahvaljujući kojoj mnogi ljudi dođu do posla ili steknu veštine za obavljenje posla. Mere koje zajedno realizuju grad i služba su sajam zapošljavanja, samozapošljavanje, stručna praksa i javni radovi.

Grad Pančevo svake godine potpisuje sporazum o tehničkoj saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, filijala Pančevo zahvaljujući kojoj kroz niz mera određeni broj ljudi zasnuje radni odnos. Među njima prvi je sajam zapošljavanja, kaže Milenko Čučković – gradski većnik za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

– Jedna od prvih mera koju uspešno sprovodimo je sajam zapošljavanja i on se organizuje u proleće. Javi se preko 30 poslodavaca i postoji potreba za oko 300 radnih mesta. Jedan broj popunimo jer ima zanimanja koja su deficitarna i tih lica nema jer se mnogo traže, navodi Čučković.

Prema rečima Jelene Šinik, direktorke filijale u Pančevu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajam zapošljavanja je najbolje mesto za razgovor onih koji nude i traže posao.

– To je neki vid povezivanja poslodavaca i nezaposlenih lica, to je direktan kontakt sa poslodavcem što je i jedan od najboljih načina da se dođe do posla kada vi odete na štand i vidite koje su ponude u pitanju, porazgovarate i ostavite svoju radnu biografiju, rekla je Jelena Šinik.

Osim ovih mera realizuju se i stručna praksa koja je namenjena mladima i javni radovi koji su usmereni ka teže zapošljivim licima, istakao je Milenko Čučković – gradski većnik za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

– U stručnoj praksi omogućavamo deci koja završavaju školu da kroz određena materijalna davanja koje daje grad idu na stručnu praksu, osposobe se i kasnije mogu da se uključe u proces rada u toj ustanovi ili nekom drugom mestu ako zadovolje sve te potrebe. Javni radovi su za teže zapošljive osobe i već su duže na evidenciji NSZ, ljudi koji su u nekoj fazi ostali bez posla i teško ga mogu naći. Za 120 dana mi im obezbeđujemo u javnim preduzećima gde oni mogu raditi, gde dobijaju određena materijalna sredstva.

Osobe koje se angažuju za ove poslove moraju da budu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, istakla je direktorka NSZ, filijala Pančevo.

– U okviru stručne prakse angažovano je 4 lica, dok je kroz program javnih radova angažovano 16 lica. Kada je u pitanju program samozapošljavanja uz finansijsku podršku grada učešće uzima 20 lica. To su programi koji su aktuelni i za lokal veoma važni jer više lica može da se stručno osposobi, bude angažovano i da se osamostali za rad u struci.

Osim ovih mera, grad i služba relizuju i jednu od najpopularnijih mera, to je samozapošljavanje u okviru koje oni koji imaju dobar biznis plan mogu da konkurišu i dobiju sredstva kako bi pokrenuli sopstveni posao. Za ovu meru grad obezbeđuje sredstva koja se isplaćuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

(Pančevac/RTV Pančevo)