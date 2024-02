PENZIONERI IMAJU PRAVO NA KREDIT Evo koliko novca mogu dobiti!

Stariji od 65 godina mogu da podignu kredit, ali i da budu žiranti deci kada se kreditno zadužuju. U praksi banke su se nerado odlučivale da najstarijim klijentima daju dugoročne pozajmice. Međutim, sada pojedine banke imaju ponude i za klijente do 80 godina.

Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže za RTS da se kod kredita najpre gleda stabilnost prihoda koju penzioneri imaju. Objašnjava i kolike kredite mogu da podignu najstariji sugrađani, ali i da li su osiguranja neophodna.

„One imaju proizvod, to je iznajmljivanje novca, to su krediti i traže klijente kojima bi to prodale kao svoju uslugu. Penzioneri su za njih kvalitetna klijentska populacija. Prvo što se gleda je stabilnost prihoda. Penzioner ima stabilne prihode i dobijaće te stabilne prihode sve vreme. Za razliku od nekog ko je zaposlen, ko može da dobije otkaz, može da pređe u drugu firmu, može da trpi posledice zatvaranja firme, promene industrije, znači sve ono što postoji kod zaposlenih, u tom smislu prihoda je rešeno kod penzionera“, kaže Uzelac.

Objašnjava da banke traže kvalitetnog klijenta koji će vratiti taj kredit.

„A koliki će taj kredit biti definiše njegov kapacitet zaduživanja, tj. koji iznos penzije prima i na kraju krajeva taj rok zaduženja koji je definisan po bankarskim pravilima i životnom procenom, procenom životnog roka klijenta. I to je praksa koju banke koriste“, dodaje Uzelac.

Na pitanje da li je za penzionere ista procedura dobijanja kredita kao i za ostale građane, Uzelac kaže da je ona uprošćena.

„Zato što banka, kada donesete penzionerski ček, nema potrebe da proverava ono što proverava kod zaposlenog lica. To je firma u kojoj radite, vašu poziciju, da li stvarno radite tamo, da li je ta firma iz neke industrije koja je ugrožena. Primera radi, za vreme korone su bile ugrožene industrije ugostiteljstva, transporta i to su već bili dodatni koraci provere klijenta za mogućnosti dobijanja kredita. Kod penzionera to nije slučaj. Oni samo donesu dokaz neke vrste da su penzioneri, da se preusmeri ta penzija na taj račun i dobijaju kredite po automatizmu, takoreći“, navodi Uzelac.

(Pančevac)

