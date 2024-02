U PANČEVU OBLAČNO I TOPLO Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni

Do kraja sedmice veoma toplo, u subotu i do 23 stepena. Na Balkanu i u Srbiji sutra pretežno vedro, a sa Mediterana će stizati ova topla vazdušna masa. Jutarnja temperatura od -1 do 9 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20.

U Pančevu danas umereno oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Na Severu Vojvodine kao i na planinama slab i umeren vetar, povremeno i jak, jugozapadno i južni. Najniža temperatura od -1 do 9, a najaviša od 15 do 20 stepeni.

U petak malo i umereno oblačno uz pojačanje jugozapadnog vetra. Najniža temperatura od 1 do 10, a najaviša od 16 do 23 stepena.

Za vikend umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar, u planinskim predelima i na jugu Banata sa udarima olujne jačine.Najniža temperatura od 2 do 12, a najaviša od 16 do 22 stepena.

(Pančevac/RTS)