TAJNE ANTIČKOG NARODA U ČAČKU Arheolog otkriva: Rimljani još davnih dana vežbali u teretani, a plaćali su i ulaz

Čačak – Da ono što su Rimljani sastavili teško ko je mogao da rastavi najbolje svedoče i njihova kupatila, koja su golim okom vidna u centru Čačka. Arhitekturu rimskih kupatila karakterisalo je zidno i podno grejanje. Terme su se obično nalazile na obodima naselja, pošto je, za sistem za zagrevanje celog prostora korišćene velike količine drveta koje su ložene u ložištima sa spoljašnje strane objekta i onda je taj topao vazduh prolazio ispod sistema šupljeg poda nad kojim su se nalazili bazeni, odnosno vežbaonice i teretane koje su, takođe, korišćene.

– Taj posetilac termi je ulazio negde, sa južne strane, potom se tu presvlačio. Tu je bio I neka vrsta poslužitelja koji je primao odeću. Ulaz se, kako se pretpostavlja, plaćao, jer terme su, obično delo nekog cara ili nekog bogatijeg pojedinca, koji je to imao na korist svom narodu, Vujadin Vujadinović, arheolog Narodnog muzeja u Čačku.

Grad na Moravi baštini izuzetno rimsko nasleđe. Naime, pre više od pola veka u centru Čačka otkrivene su Rimske terme, koje su najstariji objekat naše materijalne culture. Ovaj grad se može pohvaliti time da je bio deo Rimskog carstva.

Prilikom građenja Lučnih zgrada 1970. Godine, otkrivene su Rimske terme, to je zapravo jedno manje rimsko kupatilo, koje može da se nazove u tim nekim antičkim terminima kao balneum. To je pored mesta za održavanje higijene, bilo je i mesto okupljanja, odnosno društvenih događanja tadašnjih stanovnika antičkog naselja na mestu današnjeg Čačka. One su nekih 340 kvadratnih metara, sastojale su se za sada od osam prostorija”, rekao je Vujadinović.

Inače, za sada nema podataka kako se Čačak zvao u Antičko doba, a Rimske termne koje su nekada bile mesto za relaksaciju, danas su spomenik culture i nalaze se u samom centru grada na Moravi.

(Pančevac/RINA)

