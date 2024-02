HAVARIJA NA VODOVODNOJ MREŽI Potrošači ovih ulica ostaće u 9 sati bez vode

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode će od 9 časova ostati sledeće ulice:

Grobljanska od Janošikove do Šandora Petefija , Svetozara Markovića od Dobrovoljačke do Boračke ulice.

Takođe, bez vode ostaje Ulica Vojvode Petra Bojovića od Trga Slobode do Žarka Fogaraša ,deo ulice Kej Radoja Dakića kao i Ulica Mala.

Vode neće biti do završetka radova na mreži.

