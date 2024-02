NAŠ NENAD S VESLOM U RUCI PO CELOJ PLANETI

U gradu Pataja u Tajlandu nedavno je održano internacionalno takmičenje u SUP sportu (stand up paddleing), ili u stojećem veslanju na dasci.

Surferi su davno počeli da koriste vesla na daskama kako bi lakše došli do velikih talasa, a SUP je kao sport nastao na Havajima 2004. Poslednjih nekoliko godina ovaj sport je u velikoj ekspanziji, a takmičenja se održavaju širom sveta pod pokroviteljstvom dveju svetskih federacija. Jedna je ISA (Internacional Surfing Association), a druga ICF (Internacional Canoeing Federation). Takmičenja se najčešće održavaju na morima i okeanima, ali u poslednje vreme sve češće i na rekama i jezerima. Zvanično postoje tri discipline.

Na prestižnom nadmetanju odvažnih veslača u Tajlandu učestvovalo je preko sto takmičara iz Amerike, Kanade, Francuske, Italije, Španije, Švajcarske, Rusije, Norveške, Švedske, Češke, Australije, Indonezije, Južne Koreje, Singapura, Tajlanda i Srbije.

Takmičenje je održano u tri discipline – long distans na dvanaest kilometara, sprint na 250 metara i tehnička trka na šest kilometara.U tako jakoj konkurenciji našao se i jedan Pančevac – Nenad Miković. On je učestvovao u sprintu i u tehničkoj trci.

– Prvog dana u sprint trci došao sam do polufinala, u kom sam zauzeo četvrto mesto, a samo prva tri takmičara su išla u finale. Drugog dana, u finalu tehničke trke, startovalo je dvadeset pet takmičara. Veslali smo četiri kruga po 1,5 kilometara, a svaki krug je imao osam okreta oko bova. Trku sam završio na trećem mestu i tako sam osvojio bronzanu medalju. Prezadovoljan sam ovim rezultatom jer je ovo moj prvi internacionalni uspeh u ovom sportu – ponosan je Nikola Miković.

Nenad Miković je u prethodnom periodu u Tajlandu obučavao i trenirao mlade takmičare iz te zemlje, a koliko je bio uspešan, potvrđuje i podatak da su svi njegovi učenici osvojili bar po jednu medalju u kategorijama dečaka i devojčica do deset godina, ali i onih pet godina starijih.

– Još početkom novembra sam doputovao u Tajland, gde sam učestvovao na ICF svetskom prvenstvu u SUP-u. Učestvovalo je 1.100 takmičara iz pedeset šest zemalja s cele planete. Trku na 15 kilometara završio sam na 49. mestu, u sprint trci na 200 metara i tehničkoj trci na jedan kilometar ispao sam u polufinalu, dok sam u tehničkoj trci na 500 metara u finalu zauzeo deveto mesto. Posle ovog takmičenja ostao sam u Tajlandu još tri meseca da treniram i pripremam se za novu sezonu, a usput sam i radio kao trener pripremajući decu i jednu takmičarku koja vesla za nacionalni tim Tajlanda – ispričao je Nenad po povratku u svoj grad.

Predstoji mu dvomesečni rad u njegovom matičnom klubu, Kajak-kanu klubu Pančevo, a zatim novi odlazak.

– Posle toga sledi „selidba” u Dubrovnik, gde ću provesti sedam meseci. Tamo ću raditi i pripremaću se za novu sezonu. U ovom periodu, dok sam u Pančevu, radiću na promociji ovog sporta kako bih privukao mlade da se bave ovom prelepom sportskom disciplinom. Postoje amaterska i profesionalna takmičenja. Zbog mog iskustva i dugogodišnjeg bavljenja kajakom, kanuom i raftingom krenuo sam odmah s profesionalnim takmičenjima. Jako je važno da postoje i amaterska takmičenja, a najčešće se koriste daske na naduvavanje koje su danas dostupne svima. Ja se iskreno nadam da ćemo i mi u Pančevu imati prilike da organizujemo jedno ovakvo za početak amatersko takmičenje i da približimo ljudima ovaj prelepi sport – već u ovom razgovoru junak naše priče pokušava da što bolje dočara ovaj sport.

Nenada i ove godine čekaju veliki izazovi s veslom u ruci. U junu je na programu šampionat Starog kontinenta, a potom u novembru sledi Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, na Floridi.

A. Živković

ZLATNA MEDALJA ZA NIKOLINU

PANČEVCI NISU IMALI REŠENJE Košarkaši Vojvodine deklasirali KK Tamiš