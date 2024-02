KAČAREVO: Izmenjena trasa linije Pantransporta u toku trajanja Slaninijade

Pantransport obaveštava javnost da će tokom trajanja slaninijade u Kačarevu biti izmenjena trasa linije 24 kroz Kačarevo.

Od sutra, 15. februara, pa sve do nedelje, do kraja 18. februara, trasa kretanja autobusa kroz Kačarevo biće: Maršala Tita, 4. Oktobra, Makedonska, Narodnog fronta, a od centralnog parka vozila će se kretati redovnom trasom do okretnice.

U povratku ka autobuskoj stanici u Pančevu biće u primeni ista trasa. Stajališta u centru naselja Kačarevo će usled izmene trase ostati van upotrebe za oba smera.

Privremena stajališta biće postavljena u blizini centralnog parka u ulici Narodnog fronta u zoni kućnog broja 29 u smeru ka okretnici, odnosno kućnog broja 44 u smeru ka Pančevu.

(Pančevac)

