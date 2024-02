SRPSKI VOJNIK BRILJIRAO U AMERICI: Ivan Jeremić pobednik na takmičenju u Ohaju

Srpski vojnik priznat je u svetu – od istorijskih bitaka do današnjih dana, gde se u mirnodopskim nadmetanjima sa vojnicima drugih država ističu kao najbolji ratnici. Tu titulu je prvi put odneo i jedan vojnik iz Srbije – pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Ivan Jeremić.

U odmeravanju fizičkih sposobnosti i vojničkih veština, u Ohaju, titulu Najbolji ratnik prvi put odneo je i jedan vojnik iz Srbije. Pripadnik 72. brigade za specijalne operacije Ivan Jeremić bio je bolji od vojnika iz Mađarske kao i onih iz američkih država Ajove, Viskonsina, Ilinoisa, Indijane, Minesote, Mičigena i Ohaja.

„Takmičenje je bilo osmišljeno tako da je trebalo da pokaže koliko vojnik može da izdrži, odnosno koje su granice izdržljivosti, gde vojnik pod izuzetnim fizičkim i psihičkim naporom može da pokaže da je spreman da izvršava zadatke na vrhunskom nivou“, naveo je Ivan Jeremić, vodnik prve klase u 72. brigadi za specijalne operacije.

Tokom pet dana vojnici su se nadmetali u 15 disciplina među kojima su i gađanje pod stresom, marševi pod opterećenjem, navođenje artiljerijske vatre, preživljavanje u vodi.

„Priprema je svakako postojala, ali neke specifične pripreme direktno vezana za takmičenje u Ohaju i nije bilo. Nismo znali pravila, nismo znali koje su discipline, tako da bi takva vrsta pripreme bila nezamisliva. Ono što smo mi radili kao naše pripreme su samo nastavak svakodnevnog rada i obuke u 72. brigadi za specijalne operacije, gde smo stavili akcenat na nalaženju rešenja kako bismo rešili neke situacije i neke zadatke“, istakao je Ivan Jeremić.

Članovi srpskog tima, koji su i prvi srpski vojnici koji su učestvovali na ovom takmičenju, morali su da se dokazuju sa oružjem koje ne koriste u svojim jedinicama.

„Bilo je komplikovano, ne može se reći da nije, ali to naoružanje negde ima isti negde ili sličan princip rada. Tako da imali smo jedan dan pripreme za to. Dobro smo da kažemo to zapamtili i dobro smo taktiku napravili. Imali su neke specifične isto zahteve u vezi tog rasklapanja i sklapanja koje se kod nas u našoj zemlji ne rade. Tako da na pravi način smo to shvatili. Vežbali smo do kasne noći taj dan da bi ta disciplina bila uspešna i dobro smo to uradili tako da i to je rezultiralo da budemo prvi u toj disciplini“, rekao je Jeremić.

Po povratku iz Ohaja u kasarnu u Pančevu tempo se ne smanjuje.

„Život u jedinici je pre svega dinamičan. Sa mnogo zadataka, mnogo obuke, mnogo stvari koje trebaju da se obave na svakodnevnom nivou. Morate biti spremni da odlučite u nekim situacijama nešto što možda neće biti ni dobro po vas, ali jednostavno to je potrebno. Da budete svesni i psihički jaki i fizički da možete sve to da iznesete, da budete pomoć kako sebi tako i kolegi“, istakao je najbolji ratnik.

Iako nema pripadnike vojske u porodici nema ni dilemu gde je njegovo mesto.

„Zavolite sve to“, poručio je Ivan Jeremić.

