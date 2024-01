BITI VOJNIK ODUVEK JE BILA ČAST: Počelo prijavljivanje u vojnu evidenciju regruta

Na početku svake kalendarske godine Centar Ministarstva odbrane Novi Sad ima dve velike i važne aktivnosti – raspisuje opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju, ali i upućuje kandidate na martovsko dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire.

Naime, svaki muški državljanin Republike Srbije koji ove godine navršava 18 godina života, u obavezi je da se od 15. januara do 29. februara prijavi u pomenutom Centru (Braće Jovandić 4) i tako uđe u vojnu evidenciju regruta.

– To ne znači automatski odlazak na služenje vojnog roka, mnogi mladići se toga brinu – pojašnjava za „Dnevnik“ načelnik Centra Ministarstva odbrane Novi Sad potpukovnik Dragan Dimoski, dodajući da je reč o jedinstvenoj bazi podataka muškaraca starijih od 18 godina, kako bi se imao jasan uvid u to kojim regrutnim potencijalom Vojska Srbije raspolaže. – Opšti poziv je prva faza i ko se ne odazove neće snositi nikakve konsekvence. Mi početkom marta analiziramo prijavljene i pravimo objedinjeni spisak na osnovu i baze podataka koje dobijamo od MUP-a, i tako znamo kome treba poslati pojedinačne pozive na kućne adrese, što je druga faza uvođenja u vojnu evidenciju.

Za tekuću godinu, a kada je reč o teritoriji Južnobačkog okruga, oko 3.500 momaka koji navršavaju 18 godina treba da se odazovu pozivu, dok u praksi to bude odnos 20 prema 80, odnosno petina njih se javi po opštem, a preostala većina po pojedinačnom pozivu. Međutim, ovi pozivi se tiču i onih momaka koji imaju između 19 i 30 godina (od 1994. do 2005. godišta) a do sada nisu evidentirani, i njih je ukupno oko 5.000 u Novom Sadu i 11 okolnih opština.

– Pojedinačni poziv počinje sredinom aprila i traje do kraja novembra u tri etape. Ko se ni tada ne odazove, mi po službenoj dužnosti moramo da podnesemo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu koji dalje procesuira neprijavljene osobe, te odlučuje kakva će biti kazna. E sad, nebitno da li će neko biti samo opomenut ili novčano kažnjen, svakako od suda dobija nalog da dođe u Centar i da se uvede u vojnu evidenciju – ističe potpukovnik Dimoski, te dodaje da je, uprkos svom trudu i angažmanu, ipak moguće da neko do 30. godine izbegne da se prijavi.

Devojke nikad ne odustaju

Prema podacima Ministarstva odbrane u vojsci od ukupnog broja vojnika oko 29 odsto čine devojke, dok je čak 52 odsto žena zaposleno u pomenutoj instituciji.

– U odnosu na okruženje smo najbolji – kaže potpukovnik Dimoski. – Devojke su već dobrano u našim jedinicama i ravnopravni su prpadnici vojske i Ministarstva odbrane. Mogu reći da su čak i istrajnije nego muškarci. Poslednjih godina nismo imali situacije da je neka odustala od dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Ukoliko se neko odselio u inostranstvo i ne živi na adresi na kojoj je prijavljen, a što se utvrđuje terenskom proverom preko MUP-a, i dalje je u obavezi da se prijavi u evidenciju, ali to treba da učini preko najbližeg konzularnog predstavništva.

– Sve dok je neko državljanin Republike Srbije u obavezi je da se prijavi – napominje naš sagovornik. – Čak i momci koji su bolesni moraju da se evidentiraju, ali za njih važi drugačija procedura. U tom slučaju, roditelj ili staratelj je dužan da dođe u kancelariju MO, popuni upitnik i priloži zdravstvenu dokumentaciju o bolesnom sinu, što mi prosleđujemo lekarskoj komisiji koja donosi rešenje o nesposobnosti, nakon čega ta osoba više ne dobija pozive za bilo kakve aktivnosti.

Kada je reč o drugoj aktivnosti koju Centar Ministarstva odbrane Novi Sad realizuje, ona se odnosi na regrutovanje prijavljenih kandidata i kandidatkinja na dobrovoljno služenje vojnog roka ili vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire. Razlika između ove dve kategorije je u stručnoj spremi, pa tako svi momci i devojke koji imaju 19 ili više godina, neovisno od završene škole, imaju mogućnost da se prijave na odsluženje vojničke dužnosti, dok samo oni koji imaju završeni fakultet mogu da idu na osposobljavanje za starešisnke dužnosti.

– U oba slučaja obuka traje po šest meseci, ali za razliku od druge grupe koja se realizuje na Vojnoj akademiji i u jedinicama Vojske Srbije, oni koji su se prijavili za dobrovoljno služenje vojnog roka prolaze kroz tri obuke: osnovnu, specijalističu i kolektivnu. Prve dve traju po mesec i po dana, a poslednja tri meseca – kaže načelnik Centra MO Novi Sad potpukovnik Dragan Dimoski.

Za svo to vreme svi regruti dobijaju mesečnu novčanu naknadu, pa je tako za prve ona u iznosu od 44.000, a za druge između 48.000 i 52.000 dinara, dok nakon odsluženja, vojnici obe kategorije imaju priliku da se zaposle pri Vojsci Srbije.

Kad se sve sabere i oduzme, uvek se nameće pitanje – da li treba ponovo aktivirati obavezno služenje vojnog roka koje je, prema rečima našeg sagovornika, obustavljeno odlukom Skupštine RS 2010. godine.

– Ne znam da li će biti vraćeno, ali Generalštab jeste podneo inicijativu. Postoji potreba za time, jer već 14 godina nemamo nove generacije vojnika, treba nam kontigent, jer vojsku ne čini samo aktivni sastav, već i rezervni, a kod nas se pravi vakuum. Ako mene pitate ili bilo kog vojnika, reći ćemo vam da treba. Moramo da se osposobimo da branimo ovu zemlju, jer nema ko drugi da je brani nego mi građani. Mi nismo osvajačka vojska, nismo tako koncipirani, mi smo formirani kao odbrambena vojska, a u interesu zemlje je da ima zdrave i sposobne vojnike – ističe potpukovnik Dimoski.

Iako je rat prvo na šta se pomisli zbog čega je potrebna vojska, valja podsetiti da je protekle dve decenije ona delovala prevashodno u vanrednim stanjima, kada su poplave ali i tokom pandemije koronavirusa.

– Biti vojnik oduvek je bila čast! Danas to nije obaveza već dobra volja, pa sam ja uvek zahvalan svakoj osobi koja odluči da se priključi vojsci. Nekad je bila čast imati sina koji ide u vojsku, pa kad je odsluži postaje čovek, il’ ide na studije ili se ženi – zaključuje naš sagovornik.

