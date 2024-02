IČEN JE SRPSKA SNAJKA IZ KINE Zbog Nemanje se preselila u srce Šumadijei prihvatila pravoslavlje

Gonji Milanovac – Da ljubav ne poznaje jezičke barijjere i granice, pokazuje prelepa priča dvoje mladih ljudi koji žive u Gornjem Milanovcu. Ičen je Kineskinja koja se zbog svog supruga Nemanje preselila u srce Šumadije. Upoznali su se pre pet godina i to preko zajedničkih prijatelja dok je Nemanja predavao engleski u njenom rodnom gradu. Bila je to ljubav na prvi pogled, a uprkos svim preprekama i kulturološkim razlikama njihova ljubav je preživela i opstala.

– Ja sam živela u Češkoj tri godine, tako da sam se brzo i lako navikla na život van Kine sa Nemanjom. Kad nekog volite i želite da budete sa njim onda nije bitno gde ste. Ovde su me svi lepo privatili, tako da je sada ovo moj dom. Zaista sam srećna, rekla je za RINU Ičen Jovanović.

Njihovo venčanje bilo je nezaboravno, a Ičen je prihatila i pravoslavnu veru.

– Naše porodice su nas apsolutno podržale i to je ono što je bilo najvažnije. Kad smo počeli da se zabavljamo nismo verovali da će sve ovako da se završi, ali smo verovali i uvek se držali jedno drugog. Dosta ljudi iz Srbije je bilo u neverici, sa pitanjima „a što, a kako?“ misleći da nije to to. Medjutim uprskos svim predrasudama mi smo uspeli. Naše porodice su prihvatile našu ljubav bez ikakvih predrasuda i to je ono što nam je bilo najvažnije , kaže Nemanja.

Njihova ljubav krunisana je prošle godine na najlepši mogući način, kada je na svet došao sin prvenac Vukan.

– On liči i na jedno malo i na drugog roditelja. Tatine su oči, mamino je sve ostalo – zaključuje Nemanja dok je neosporna činjenica da je bebica slatka kao med.

Veliku popularnost Ičen i Nemanja stekli su na društvenim mrežama gde pokazuju kako živi jedna srpska snajka hiljadama kilometara udaljena od svoje kuće. Kažu da nas zanimljivosti iz njihovog doma tek očekuju.

– Ičen uči sprski, stvarno se trudi. Nekada je malo teško, ali je uvek zaista zabavno. Ima želju da nauči naš jezik baš dobro, zaključuje Nemanja.

(Pančevac/RINA)

