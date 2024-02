POZIV ZA POSLODAVCE Ovo je ŠANSA za sve koji čekaju POSAO duže od 12 meseci

Kako bi povećala mogućnosti da dugoročno nezaposleni, posebno osobe sa invaliditetom, konačno dođu do posla, Nacionalna služba za zapošljavanje poziva poslodavce iz Pančeva, Alibunara, Kovačice, Kovina i Opova da se prijave za subvencionisanje njihovih zarada. Mogućnost je data svima koji traže posao duže od dvanaest meseci da se za pomoć prijave i pri samozapošljavanju.

Od 2020. godine Evropska unija preko IPA programa poslodavcima daje subvencije za isplatu zarada u određenom periodu nakon zapošljavanja „dugoročno nezaposlenih lica”, to jest onih koji preko Nacionalne službe za zapošljavanje traže posao duže od dvanaest meseci. Ove godine u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu radaˮ mogućnost da dobiju subvencije imaju poslodavci s područja Pančeva, Požarevca, Jagodine i Prokuplja. Pošto pored Pančeva naša područna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje pokriva i Alibunar, Kovačicu, Kovin i Opovo, za dobijanje sredstava se mogu prijaviti i poslodavci koji imaju sedište u tim opštinama.

Osim javnog poziva za subvencionisanje zarada za sve koji traže posao duže od godinu dana, poslodavci posebno mogu da konkurišu i za dobijanje sredstava za zarade dugoročno nezaposlenih koje prime na obuku, kao i za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva. „Dugoročno nezaposleni” do zapošljavanja mogu doći i putem samozapošljavanja, to jest ako se sami zaposle u okviru sopstvenog biznisa. Ovaj javni poziv traje do 11. marta, dok ostali važe do utroška sredstava, a najduže do kraja godine.

Svi poslodavci za sve javne pozive moraju da zadovolje uslov da nisu prekidali delatnost najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva, da u zakonskom roku izmiruju poreze i doprinose za socijalno osiguranje zaposlenih i da u poslednjih šest meseci nisu duže od trideset dana neprekidno bili evidentirani u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije. Takođe, treba da su izmirili ranije obaveze prema Nacionalnoj službi za sve projekte koji su istekli, da nisu prešli maksimalan iznos za de minimis državnu pomoć u tekućoj i prethodne dve godine.

Uslovi različiti

Subvencionisanje zapošljavanja dugoročno nezaposlenih u iznosu koji odgovara minimalcu u periodu od šest meseci omogućeno je samo za privatnike. Sa zaposlenim se mora zaključiti ugovor na neodređeno vreme, ali obaveza zadržavanja na poslu traje najmanje šest meseci nakon isteka subvencije. Poslodavci moraju da dokažu i da u prethodna tri meseca nisu smanjivali broj zaposlenih, osim ako do toga nije došlo zbog prirodnog odliva. Prednost će imati oni koji su na poslu zadržali ranije zaposlene iz kategorije teže zapošljivih, koji su povećali broj zaposlenih u poslednja tri meseca, a posebno će se ceniti i zapošljavanje u oblasti proizvodnje, zanatstva, zdravstvenih i intelektualnih usluga, uslužnih delatnosti i građevinarstva, hotela i restorana. Ali postoji i spisak delatnosti gde se neće dodeljivati sredstva, koji uglavnom obuhvata trgovinu na malo i veliko.

Obuka nezaposlenog iz kategorije dugoročno nezaposlenih lica biće finansirana samo ako na evidenciji pančevačke Nacionalne službe za zapošljavanje nema nikoga s potrebnim znanjima i veštinama koji odgovaraju konkretnom radnom mestu. Do 200.000 dinara se finansira obuka koja traje od tri do šest meseci, a nakon toga i minimalac tokom šest meseci. Osim ako nije reč o obuci osobe sa invaliditetom, i ovde mogu da konkurišu samo privatnici. Poslodavac mora da dokaže da ima i kompetentnog instruktora, a nezaposleni mora da spada u kategoriju lica bez kvalifikacija ili s niskim kvalifikacijama, da nema iskustva i znanja za obavljanje poslova za koje se organizuje program obuke ili su oni zastareli.

U slučaju da se dobiju sredstva po javnom pozivu za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom, subvencionisanje zarade u visini do 75% ukupnih troškova, ali ne više od iznosa minimalne zarade, traje dvanaest meseci. Na ovaj javni poziv mogu da se prijave poslodavci i iz privatnog i iz javnog sektora, osim onih koji su u postupku privatizacije. Traži se i da zaposleni nema radnog iskustva za konkretno radno mesto.

Za samozapošljavanje u okviru ovog projekta mogu da konkurišu oni koji su završili obuku za razvoj preduzetništva i na evidenciji nezaposlenih su duže od dvanaest meseci. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Registracija i obavljanje delatnosti može početi dan nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do potpisivanja ugovora, i mora trajati najmanje dvanaest meseci.

Osetljivim kategorijama prednost

Spisak teže zapošljivih lica određuje Nacionalna služba za zapošljavanje, a prioritet imaju dugoročno nezaposleni s višestrukim faktorima ranjivosti. Selekciju vrši savetnik Nacionalne službe. Za svaki javni poziv biće napravljena posebna rang-lista, a ako se desi da bodovi budu izjednačeni, prednost imaju oni koji su ranije predali zahtev.

Detaljnije informacije se mogu dobiti u organizacionoj jedinici filijale Nacionalne službe u Pančevu, preko Pozivnog centra na telefon 0800/300-301, ili na sajtu www.nsz.gov.rs. Zahtev se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

(Pančevac)

