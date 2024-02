KULTURNI CENTAR PANČEVA: Koncert Anete Ilić i Vladimira Gligorića 22. februara na Sceni

Na Sceni Kulturnog centra Pančeva 22. februara od 19 časova biće održan koncert jedne od vodećih vokalnih umetnica Srbije Anete Ilić i pijaniste Vladimira Gligorića, a na programu će biti dela S. Rahmanjinova, M. Milojevića i I. Brkljačića.

Ulaz na ovaj događaj je slobodan.

PROGRAM: Sergej Rahmanjinov (1873–1943)

„Šest romansi” opus 38 1) „Noć u mojoj bašti”

2) „Njoj”

3) „Jorgovani”

4) „Mišolovka”

5) „San”

6) „Au!” Miloje Milojević (1884–1946) 1) „Božićna pesma”

2) „Nimfa”

3) „Pesma orla”

4) „Jesenja elegija” Ivan Brkljačić (1977) „Lili Lalauna”, za ženski glas i klavir na stihove Ive Andrića (2022) 1) „Ponosita Lala”

2) „Ljupka Ala”

3) „Uporna Ana”

4) „Interludijum 1”

5) „Zavodljiva Nali”

6) „Setna Lila”

7) „Skromna Lali”

8) „Mirna Anali”

9) „Sama Ila”

10) „Interludijum 2” i „Britka Alauna”

11) „Dvolična Alilana”

12) „Ljutita Nalu”

13) „Visoka Nala”

Aneta Ilić je jedna od vodećih vokalnih umetnica Srbije i, uz Irinu Arsikin i Aleksandru Ivanović, naša najistaknutija koncertna pevačica. Rođena je u Frankfurtu na Majni, a solo pevanje je studirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasama prof. Biserke Cvejić i prof. Irine Arsikin (postdiplomske studije). Kao koncertna pevačica redovno nastupa u Srbiji i inostranstvu. Posebno treba istaći njene koncerte u Italiji, Holandiji (Muziekgebouw, Amsterdam), Nemačkoj, Francuskoj, Švedskoj, Poljskoj, Grčkoj, Rumuniji, Sloveniji i Hrvatskoj, kao i u okviru festivala BEMUS, NOMUS, BELEF, „Contro canto” (Rim), Muzičko bijenale Zagreb i Međunarodna tribina kompozitora. Često nastupa kao solista sa simfonijskim i kamernim orkestrima, od kojih su najznačajniji Beogradska filharmonija, Simfonijski orkestar RTS-a, Ansambl solista Minhenske filharmonije, Beogradski gudački orkestar „Dušan Skovran”, „Gudači Sv. Đorđa” i „Kraljevski gudači Sv. Đorđa”, a sarađivala je s istaknutim dirigentima kao što su Leopold Hager, David Porcelijn, Uroš Lajovic, Vladimir Kranjčević, Bojan Suđić i Darinka Matić-Marović. Kao solista s orkestrom izvela je veliki broj vokalno-instrumentalnih dela od baroka do savremene muzike (Vivaldi, Bah, Pergolezi, Hajdn, Mocart, Guno, Maler, Fore, Honeger, Stravinski, Pulank, Britn, Radić, Žebeljan). Ipak, osnovu koncertne delatnosti Anete Ilić čine resitali s klavirom, u saradnji s pijanistima Dejanom Sinadinovićem, Vladimirom Stojnićem i Lidijom Stanković. Programe njenih resitala čine najreprezentativnija dela muzičkog baroka, romantizma, impresionizma i muzike 20. veka. Posebnu specifičnost umetničke aktivnosti Anete Ilić čini prezentovanje srpskog muzičkog stvaralaštva. Saradnju s Isidorom Žebeljan otpočela je još kao student i premijerno je izvela nekoliko njenih kompozicija (među kojima i ciklus „Rukoveti”). Kasnije se to interesovanje proširilo i na muziku drugih srpskih kompozitora, u okviru čega naročito treba istaći njene interpretacije vokalnih dela Ljubice Marić, Stevana Hristića, Miloja Milojevića, Dejana Despića, Dušana Radića i Vlastimira Trajkovića. Aneta Ilić je član istaknutog kamernog ansambla „Donne di Belgrado”, s kojim takođe redovno nastupa u zemlji i inostranstvu, i s kojim je premijerno izvela veliki broj dela srpskih kompozitora pisanih za taj ansambl.

Karijeru Anete Ilić kao operske umetnice obeležavaju izvanredni nastupi u operskim produkcijama u Švedskoj (Ulriksdals Slotts teatar Confidancen, Stokholm), Sloveniji i Srbiji (Beogradska opera, Opera „Madlenijanum”, BEMUS). Njen operski repertoar obuhvata uloge u operama baroknih i pretklasičnih kompozitora (Pergolezi, Gluk), zatim Mocarta, kao i kompozitora 20. veka (Orf, Najman, Jevtić). Na premijernom izvođenju opere „Narcis i Eho” Anje Đorđević (BEMUS, 2002) pevala je ulogu Nimfe, a po značaju se takođe izdvajaju uloga Despine u Mocartovoj operi „Cosi fan tutte” („Madlenijanum”), uloga Suzane u operi „Figarova ženidba” (Narodno pozorište u Beogradu, 2010), uloga Euridike u Glukovoj operi „Orfej i Euridika” (BEMUS, 2005), i uloga gospođe P. u operi Majkla Najmana „The Man Who Mistook His Wife for a Hat” (New Moment ideas campus, Slovenija; BITEF, 2001). Leta 2012. godine, ostvarila je ulogu Padme u svetskom premijernom izvođenju nove opere Isidore Žebeljan „Dve glave i devojka” na festivalu „Settimana Musicale Senese” u Sieni, Italija. Takođe, ostvarila je veliki broj snimaka za Radio-televiziju Srbije, kao i za Holandski državni radio, a neki njeni snimci su objavljeni na kompakt-diskovima u produkciji PGP RTS-a. Godine 2011. snimila je CD muzike Isidore Žebeljan s „Brodski kvartetom”. Dobitnica je Nagrade grada Beograda za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo za 2010. godinu, kao i nagrade UMUS za najbolji koncert u sezoni 2005. Aneta Ilić je redovni profesor na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Vladimir Gligorić, pijanista, rođen je 1979. godine, u Beogradu, u porodici operskih muzičara. Nakon završene muzičke škole, upisao se na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, kratko se usavršavao na Konzervatorijumu za muziku u Ženevi, a doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi istaknutog pijaniste i profesora Aleksandra Serdara.

Dobitnik je treće nagrade na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Emil Giljels” u Odesi (Ukrajina), 2010. godine, a bio je i finalista međunarodnih pijanističkih takmičenja „Muzičke omladine” u Beogradu, 2009. godine, i „Bezendorfer i Šimel” u Finiksu (SAD), 2011. godine, na kom je dobio specijalnu nagradu za najbolje izvođenje virtuoznog komada. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije za najboljeg mladog umetnika u 2009. godini, a istu nagradu dobio je i od specijalizovanog časopisa za klasičnu muziku „Muzika klasika” 2010. godine.

Održao je brojne resitale u gradovima Srbije i u nekoliko evropskih gradova kao što su Rim, Pariz, Ženeva, Askoli Pićeno, Zagreb, Barselona, Veletri, Badalona. Među festivale na kojima je nastupao ubrajaju se BELEF, OKTOH, „Čelo fest”, „Mermer i zvuci”, „Tribina kompozitora”, ELEKTE, „Bunt” i KoMA u Srbiji, „Hvarsko ljeto” i Muzičko bijenale Zagreb u Hrvatskoj, „Nuovi spazi musicali” u Italiji i „Balkan forum” u Bugarskoj. Nekoliko puta je pozivan da nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radio-televizije Srbije, kao i s Beogradskim gudačkim orkestrom „Dušan Skovran”, „Kameratom Serbikom”, Kamernim orkestrom „Ljubica Marić”, Ansamblom „Metamorfozis”, Razgradskom filharmonijom (Bugarska) i Filharmonijom Odese (Ukrajina), s dirigentima kao što su Bojan Suđić, Vladimir Kranjčević, Biljana Radovanović, Ivan Marković, Rade Pejčić, Dragomir Nenov, Hobart Erl i Aleksandar Voker.

Aktivan je kao solista, ali i kao kamerni muzičar. Godine 2003, na poziv jedne od najvećih operskih diva Jugoslavije, profesora emeritusa Radmile Bakočević, postao je saradnik na njenoj klasi, čime započinje njegova dugogodišnja saradnja s operskim pevačima, profesorima i studentima pevanja, što je, po rečima Gligorića, značajno jer je proširilo njegove muzičke vidike i usavršilo njegovu izvođačku veštinu na više načina.

Pored izvođenja dela klasičnog pijanističkog repertoara, budući poštovalac savremenog muzičkog stvaralaštva, učestvovao je u više premijernih izvođenja i realizaciji nekoliko kompakt diskova s delima Vasilija Mokranjca, Ivana Jevtića, Vlastimira Trajkovića, Isidore Žebeljan, Ivana Brkljačića, Dragutina Gostuškog, Mihovila Logara i Dejana Despića, koji su izdati u Srbiji i Francuskoj, a 2021. godine i diska s muzikom Vasilija Mokranjca za klavir solo u Nemačkoj. U januaru 2022. godine snimio je materijal za svoj novi disk s kompletnim delima za klavir solo kompozitora Vlastimira Trajkovića.

Takođe, predvodi i Udruženje „Arion” , koje za cilj ima popularizaciju savremene muzike u Srbiji i inostranstvu. „Arion” je, u saradnji sa svojim partnerima, dosad organizovao nekoliko koncerata i promocija u Srbiji (Sava Vemić, Anete Ilić), kao i koncertnu promociju CD-a Vladimira Gligorića na velikoj sceni „Kolarca”, ali i u drugim gradovima u Srbiji, i kritičko notno izdanje u dve sveske naziva „Memorabilija” s klavirskom muzikom nekih od srpskih kompozitora današnjice, koje je imalo i svoju koncertnu promociju po univerzitetskim gradovima u našoj zemlji.

(Pančevac)