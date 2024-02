MODERAN GLAMUR I SVETLOSNI EFEKTI: Evo kako će izgledati bina „Pesme za Evroviziju 2024“

Ove godine će se 28 kompozicija boriti za predstavnika Srbije na „Pesmi za Evroviziju“, a pripreme su već u toku. Voditelji „Pesme za Evroviziju“ Dragana Kosjerina, Kristina Radenković, Stefan Popović i Slaven Došlo, već su počeli sa pripremama, a i na zvaničnom tviteru domaće manifestacije već su postavljene fotografije kako će izgledati scena.

U oba polufinala u takmičenju „Pesma za Evroviziju“ predstaviće se po 14 kompozicija, a najboljih osam iz svakog polufinala boriće se 2. marta u velikom finalu za pobedu, a najbolja po glasovima publike i stručnog žirija predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Malmeu.

Prvo i drugo polufinale

Prvo polufinale: Marko Mandić – Dno, M.IRA – Percepcija, Bojana x David – No No No, Lena Kovačević – Zovi me Lena, Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav, Martina Vrbos – Da me voliš, Filarri – Ko je ta žena,Breskvica – Gnezdo orlovo, Hristina – Bedem, Ivana Vladović – Jaka, Chai – Sama, Zorja – Lik u ogledalu, Kavala – Vavilon, Keni nije mrtav – Dijamanti

Drugo polufinale: Nadia – Sudari, Hydrogen – Nemoguća misija, Iva Lorens – Dom, Zejna – Najbolja, Filip Baloš – Duga je noć, Nemanja Radošević – Jutra bez tebe, Yanx – Kolo, Kat Dosa – Tajni začin, Džordži – Luna park, Dušan Kurtić – Zbog tebe živim, Teya Dora – Ramonda, Konstrakta – Novo, bolje, Milan Bujaković – Moje tvoje, Durlanski – Muzika.

Inače, u Malmeu, gradu domaćinu ovogodišnje „Pesme Evrovizije“, održan je žreb za raspoređivanje učesnika po polufinalima na ovogodišnjem festivalu koja će se održati 7. i 9. maja. Predstavnik Srbije nastupiće u prvoj polovini prvog polufinala koje će biti održano 7. maja.

(Pančevac/Blic)