ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 26. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 26. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

09.00 – 13.30 Bavaništanski put, neparna strana od Rafinerijske pruge do Selekcije bilja.

09.30 – 10.00 Braće Jovanovića, od Karađorđeve do Sinđelićeve, neparna strana i Svetog Save od Braće Jovanovića do Svetozara Miletića.

10.30 – 11.30 Vladimira Žestića, od Cara Lazara do Cara Dušana, Cara Dušana od Vladimira Žestića do Petra Preradovića, parna strana.

Vršac:

08.00 – 14.30 Nikite Tolstoja od broja 158 do broja 198 i od broja 165 do broja 187 A, Petra Drapšina 11, 25 i 25A, Mitroplita Stratimirovića od broja 102 broja 112 i od broja 99A do broja 101 i broj 109A, Kuštiljska od broja 1 do broja 17A i od broja 2 do broja 24A, Ivana Milutinovića od broja 198 do broja 224, Heroja Pinkija od broja 232 do broja 234 i od broja 209A do broja 213, Milana Tokina od broja 10 do broja 12, Cetinjska od broja 17 do broja 19, Cerska od broja 2 do broja 8 i od broja 1 do broja 13, Rudolfa Kornauera od broja 2 do broja 16 i od broja 1 do broja 11, Prve Krajiške Brigade od broja 2 do broja 14 i Kopaonička broj 2.

