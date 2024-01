Evo koliko struje treba da uštedite da biste dobili popust

„Ne znam koliko struje treba da uštedim da bih dobio popust. Moj komšija mi je kazao da mu je suma na kraju čak smanjena za oko 500 dinara”, pitao je naš sugrađanin Veselin Š.

Odgovor: Teoretski možete da ostvarite popust i do 40 odsto ako smanjite potrošnju u odnosu na isti mesec prošle ili pretprošle godine, u periodu od 1. oktobra 2023. do 31. marta 2024. godine. Pravo na ovaj popust imaju svi potrošači, bez obzira na primanja ili status. Oni potrošači koji smanje potrošnju za pet do 15 odsto, dobiće popust od 20 odsto. Za potrošnju smanjenu od 15 do 20 odsto popust je 25 procenata. Građani koji smanje potrošnju struje između 20 i 25 odsto mogu da računaju na popust od 30 procenata. Oni koji smanje potrošnju od 25 do 30 odsto, imaće popust od 35 procenata. Najveći popust, od 40 odsto, biće obračunat građanima koji smanje potrošnju struje za više od 30 procenata.

Takođe, oni potrošači koji povećaju potrošnju u jeftinijoj tarifi za barem pet odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine dobiće dodatni popust od pet procenata. Ali „noćna tarifa” se ne uključuje u svim delovima Srbije u isto vreme. Zbog preraspodele opterećenja elektrosistema, u Vojvodini, pa i u Pančevu, niža tarifa važi od 23 sata do 7 sati ujutru, u Beogradu od ponoći do osam sati, a u centralnoj Srbiji od 22 do šest časova. Najsigurniji način da se proveri kada ona važi jeste položaj strelice na brojilu ili brojčana oznaka 1 ili 2 – ako je strelica usmerena nagore, ka broju 1, znači da trošite skupu struju, obrnuto označava jeftinu tarifu, dok kod digitalnih merača postoji oznaka T1 (skupa) i T2 (jeftina struja).

Kilovat-čas od novembra u najjeftinijoj, zelenoj zoni, to jest ako potrošnja na brojilu ne prelazi 350 kWh, košta 9,109, dok je „noćna” cena 2,277 dinara. U nešto skupljoj, plavoj zoni, u kojoj se kilovati obračunavaju za građane koji premaše mesečnu potrošnju od 350 kilovat-časova, cena je 13,664 danju, a 3,416 dinara noću. Poslednja zona je crvena, kada se mesečno potroši više od 1.600 kWh i tada se kilovat-čas danju plaća 27,328, a noću 6,252 dinara. Kod jednotarifnih brojila kilovat-čas u zelenoj zoni košta 9,791, u plavoj 11,955, a u crvenoj 23,912 dinara.

Ne treba zaboraviti da i sve redovne platiše, koje račun izmire do 28. u mesecu, imaju popust od pet odsto na već napomenutu osnovicu računa. Pored uslova da se račun plati do određenog roka, neophodno je da ne postoje ni neizmirene obaveze za struju odranije. Popuste ostvaruju i „energetski ugroženi kupci”, na osnovu prihoda po članu domaćinstva, kao i najugroženiji penzioneri.

(Pančevac)

NE BACAJTE VREO PEPEO U KONTEJNERE Godišnje se uništi između 50 i 100, a troškove snose građani!

DRAGULJ PRIRODE Šta se ono beli na Nadeli