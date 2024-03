PENZIONERI U IVANOVU DOBILI SVOJE PROSTORIJE Mesaroš: Sad imamo svoj kutak

Udruženje penzionera iz Ivanova uskoro će imati svoje prostorije. Zahvaljujći pomoći gradskog Udruženja penzionera i Doma kulture iz Ivanova, najstariji stanovnici ovog sela na proleće će imati svoje mesto za okupljanje i druženje, ističe Slavka Mesaroš predsednica ivanovčakih penzionera za TV Pančevo.

Penzioneri u Ivanovo nisu imali svoje prostorije do sada. Prema rečima Slavke Mesaroš, predsednice Udruženja penzionera iz Ivanova okupljali su se u prostorijama Mesne zajednice, ali će sada imati svoje mesto za druženje i okupljanje.

U našem udruženju do sada nismo imali prostorije, odobrena su nam sredstva od Uduženja penzionera Pančevo, Sime Trkulje, majstori rade, radovi su u toku. Ovim putem želim da se zahvalim i MZ i Marku Guranu koji nam je ustupio prostoriju i Simi i mojim penzionerima koji su jako dobri, lepo se družimo, odazivaju se za pomoć. Imali smo kancelariju u MZ i to je bilo u redu, ali sve što smo imali nam je negde stajalo, sada ćemo imati naš prostor gde ćemo to staviti i gde će se nas, 10, 15, 20 da se družimo, dogovaramo šta ćemo raditi, gde ćemo da idemo na izlet, gde ćemo se okupljati, više nećemo biti raštrkani, rekla je Mesaroš..

Marko Guran direktor Doma kulture u Ivanovu kaže da su ustupili jednu prostoriju penzionerima, koja ima i zaseban ulaz.

U saradnji sa Udruženjem penzioneri smo došli na ideju da uredimo ovu prostoriju, Dom kulture je malo pomogao, imao tu zadnji ulaz, tu smo promenili vrata i nadam se da će im ovde biti dobro. Ja se nadam da ćemo u narednih 20 dana da završimo grube radove. Dom kulture ima dosta stvari koje ćemo dati Uduženju penzionera, ali oni imaju i svoje, tako da se nadam da ćemo se ovde videti za nekih mesec dana.

Udruženje penzionera u Ivanovu ima 120 članova. Kako ističe Slavka Mesaroš od sada će moći bolje i lakše da organizuju svoje aktivnosti, kao i da imaju svoj kutak.

(Pančevac/TV Pančevo)

