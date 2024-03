APEL LEKARA Vakcinišite decu protiv malih boginja

Iako epidemija malih boginja kuca i na naša vrata, u pančevačkom Predškolskom dispanzeru nema povećanog interesovanja za MMR vakcine, i pored toga što prošle godine prvu vakcinu nije primilo 27 odsto dece. Zasad nema zaraženih u južnom Banatu, ali iz Zavoda za javno zdravlje apeluju da se deca vakcinišu jer morbili mogu imati i smrtni ishod. Optužbe na račun ove vakcine su potpuno naučno nezasnovane, kažu naši lekari.

S obzirom na to da su male boginje veoma zarazne, širenje ove bolesti u našem susedstvu, po beogradskim školama i vrtićima, pa i među odraslom populacijom, vrlo lako, a i verovatno, može da se proširi i na Pančevo i južni Banat.

– Pre oko dve nedelje imali smo jedan „slučaj sumnje na male boginje”, koji je nakon laboratorijske analize u referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” u Beogradu odbačen. Blizina Beograda svakako nosi povećan rizik od prelivanja obolelih iz već prijavljene epidemije u Beogradu ka Pančevu – kaže za „Pančevac” doktorka Slađana Tomić, specijalista i magistar medicinskih nauka epidemiologije, načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti u Zavodu za javno zdravlje Pančevo.

Vakcina medicinski bezopasna

Poslednjih nedelja broj zaraženih se stalno povećava, a do 26. februara, prema izveštaju Instituta „Batut”, potvrđena su 24 slučaja malih boginja, i to najviše u Beogradu. Iako je objavljeno da je zbog toga povećan broj dece koja su primila MMR vakcinu, koja štiti od malih boginja, kao i od rubeole, u narodu poznatije kao „crvenka”, i zaušaka, u pančevačkom Predškolskom dispanzeru takvo iskustvo nemaju.

– Iako su male boginje ponovo među nama i u našem neposrednom okruženju, što je i medijski veoma propraćeno, u našem dispanzeru zasad nismo primetili značajno veće interesovanje za vakcinaciju MMR vakcinom. I dalje je taj obuhvat sličan onima od prethodnih godina, što nažalost nije dovoljno da se postigne dobar kolektivni imunitet i spreči obolevanje – kaže u svojoj izjavi za „Pančevac” doktorka Aleksandra Đurišić, pedijatar iz Doma zdravlja.

Ipak, u Centru za prevenciju i kontrolu Zavoda za javno zdravlje Pančevo, koji sakuplja podatke za ceo južni Banat, nakon kontakta s domovima zdravlja gde je obuhvat vakcinacije bio ispod 95 odsto, stiče se utisak da je zainteresovanost ipak povećana.

– Prave podatke ćemo imati nakon izveštaja koje će Epidemiologiji dostaviti domovi zdravlja iz Južnobanatskog okruga o dopunskoj imunizaciji MMR vakcinom propuštenih obveznika, pošto načine revizije vakcinalnih kartona. Obuhvat imunizacije na teritoriji južnog Banata u 2023. godini za sve vakcine bio je preko 95 odsto, osim za pneumokoknu konjugovanu i MMR vakcinu. U drugoj godini MMR vakcinu je primilo 79,33 odsto, za razliku od 2022, kada je ta brojka iznosila 89,15 odsto, a prošle godine ih je revakcinisano 90,16 odsto, za razliku od pretprošle godine, kada smo dostigli 92,38 odsto dece. Obuhvat dece u drugoj godini u Pančevu je 73,08 odsto, a najproblematičniji je Kovin, gde je vakcinisano samo 57,55 odsto dece – iznosi podatke doktorka Tomić.

Prva MMR vakcina treba da se primi u periodu od dvanaestog do petnaestog meseca života, a druga pre polaska u prvi razred, pa lekari upozoravaju i na to da je pravovremenost vakcinacije bitna posebno zato što su mala deca najosetljivija.

– Značajan broj roditelja poštuje kalendar vakcinacije i dovodi svoju decu da prime MMR vakcinu u drugoj i sedmoj godini života. Ali jedan broj dece prvu vakcinu primi tek kada dođe vreme za upis u vrtić. I, na kraju, imamo i roditelje, čiji broj ne sme da se zanemari, koji uopšte ne vakcinišuu decu zbog ličnih ubeđenja, sumnji i strahova – kaže doktorka Đurišić.

U pitanju je uticaj i društvenih mreža i neodgovornih izjava nestručnih ljudi, ali nema nikakvih medicinskih osnova da se sumnja u ovu vakcinu i da se ona povezuje sa autizmom, izričita je i doktorka Slađana Tomić.

– U pitanju je samo jedna studija koja je naučno neutemeljena – koja je odbačena, a u kojoj su MMR vakcina i autizam povezani samo zbog toga što se poklapaju periodi kada se ova vakcina prima i kada se uglavnom otkrivaju autistični poremećaji zbog problema u govoru. Ali međusobna povezanost vakcine i ovih poremećaja nikada nije utvrđena – upozorava doktorka Tomić.

Širenju „teorija” o povezanosti nastanka oboljenja iz autističnog spektra sa MMR vakcinom doprinele su uveliko i društvene mreže, pa i druga sredstva informisanja, napominje i doktorka Đurišić.



– Mnogo je studija urađeno. Struka se time bavi i dokazano je da su sve te tvrdnje bez osnova i da nemaju utemeljenja u nauci. Ali sada je veoma teško boriti se s tim zabludama. Ono što mi kao pedijatri možemo, jeste da razgovaramo, da objasnimo, pojasnimo, da odagnamo svaku sumnju vezanu za MMR vakcinu i pomognemo našim sugrađanima da prevaziđu svoje strahove i predrasude. Zato apelujemo na sve koji imaju bilo kakvu dilemu u vezi s vakcinacijom i na sve one koji su je iz bilo kog drugog razloga propustili da se jave svom lekaru, vakcinišu dete i doprinesu ovoj našoj zajedničkoj borbi protiv ove opasne bolesti – poziva doktorka Đurišić.

Mnogi roditelji odlažu vakcinaciju posebno na početku druge godine života deteta, verujući da će tako izbeći navodno povezan autizam.

– To je potpuno besmisleno, jer kada bi MMR vakcina stvarno izazivala autizam, to bi se događalo u svakom periodu života. I u trećoj, i u četvrtoj godini, pa i posle polaska u školu. I laiku je jasno da nema osnove da se to baš dešava u drugoj godini života. Upravo to govori o neutemeljenosti takve tvrdnje koju širi antivakcinalni pokret – objašnjava doktorka Tomić.

Male boginje opasne po život

„Neverne Tome” će se pozvati i na to da se i u slučaju vakcinacije mogu dobiti male boginje. Ali treba imati u vidu da u Srbiji od pedesetoro ljudi koji su oboleli 2023. vakcinu nije primilo njih 94 odsto.Pored toga, u slučaju da se oboli i pored vakcine, tok bolesti je mnogo lakši.

– Moguće posledice su upala srednjeg uha, pneumonija, to jest upala pluća, i upala mozga. U pitanju je veoma opasna bolest jer može dovesti i do smrtnog ishoda. Kod jednog deteta od dvadeset obolelih male boginje će izazvati zapaljenje pluća – objašnjava doktorka Tomić.

Ona podseća i na to da je pre uvođenja vakcine u svetu od morbila umiralo više od dva i po miliona ljudi. Nakon opadanja obuhvata vakcinacije u toku i posle epidemije kovidom broj obolelih se povećava u svim evropskim zemljama. Prošle godine do oktobra je zabeleženo pet smrtnih slučajeva, a od početka ove godine samo u zemljama Evropske unije, zbog komplikacija izazvanih zarazom virusa morbila, umrlo je sedmoro ljudi. Pamtimo i to da je u poslednjoj epidemiji 2017. i 2018. godine u Srbiji zabeleženo 5.800 slučajeva malih boginja i da je, nažalost, bitku sa ovom bolešću izgubilo petnaestoro ljudi, od kojih četvoro dece mlađe od pet godina.

Simptomi malih boginja

Morbili su akutno virusno oboljenje koje se prenosi kapljičnim putem, objašnjava mr sc. med. dr Slađana Tomić, specijalista epidemiologije u Zavodu za javno zdravlje Pančevo. Virus malih boginja se vrlo lako širi, najčešće putem vazduha – preko kapljica koje nastaju prilikom kašljanja i kijanja.

– Inkubacija uobičajeno traje od deset do četrnaest dana, ali od trenutka kontakta sa zaraženom osobom do pojave znaka bolesti može da prođe i od sedam do dvadeset jedan dan. Osoba koja je obolela je najviše zarazna u periodu od četiri dana pre i tri-četiri dana posle pojave simptoma. Zato je jako bitno da ukoliko neko oboli od malih boginja, o tome odmah obavesti sve one s kojima je bio u kontaktu, posebno u tom periodu. Pošto je u pitanju veoma zarazna bolest, oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima treba da nose zaštitnu masku i smanje svoje kontakte do isteka inkubacionog perioda kako ne bi širili infekciju. Ukoliko se pojave znaci bolesti, treba se odmah obratiti lekaru i pri dolasku u zdravstvenu ustanovu obavezno treba nositi masku – kaže doktorka Tomić.

Male boginje inače počinju kao obična prehlada s curenjem iz nosa i blago povišenom temperaturom. Potom se javljaju i konjunktivitis, crvenilo očiju i osetljivost na svetlost. Na sluznici usne duplje će nastati i bele tačkice (Koplikove mrlje). Sledi osip koji najpre počinje na koži glave i iza ušiju, zatim na vratu, da bi se potom širio i na grudi i donje ekstremitete tela, a temperatura u kasnijim stadijumima bolesti zna da bude veoma visoka. Najveća opasnost su komplikacije koje nastaju zbog pada imuniteta – upale gornjih i donjih disajnih puteva, teške upale pluća, zatim upale uha, ali i najteže komplikacije koje mogu da se jave u vidu upale mozga – encefalitisa.