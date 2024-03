ED PANČEVO: Bez struje u četvrtak potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi, Crepaji i Vršcu

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 21. marta, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Beloj Crkvi, Crepaji i Vršcu.

08:30 – 13.00 – Sinđelićeva od I. Kurijačkog do M. Pijade, M. Pijade od Sinđelićeve do Ružine, i S. Jovanović od Sinđelićeve do M. Pijade

Bela Crkva

08:00 – 14:30 – Beogradska 4 i 3-31A, Vojske Jugoslavije 74-80, Kozaračka 2-6 i 1-13, Vojvođanskih brigada 73.

Crepaja

09:00 – 13:30 – 7. jula od S. Grubanova do Zmaj Jovine.

Vršac

09:00 – 13:00 – Dalmatinska, Grozdanova.