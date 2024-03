KEJT MIDLTON IMA RAK Karcinom otkriven nakon operacije abdomena u januaru

Princeza Kejt otkrila je da joj je dijagnostikovan rak i da je u ranoj fazi primanja hemoterapije.

U izjavi koju je u Vindzoru snimio Bi-Bi-Si, Ketrin je rekla da je njeno stanje otkriveno nakon što je imala veliku operaciju abdomena u januaru, prenosi Gardijan.

Kako piše Gardijan, posle nedelja nagađanja o njenom zdravlju, Kejt je rekla da je njoj i njenom suprugu, princu Vilijamu, trebalo vremena da objasne situaciju svojoj deci, Džordžu (10), Šarlot (osam) i Luisu (5).

„Ovo je, naravno, bio veliki šok, a Vilijam i ja smo činili sve što smo mogli da ovo procesuiramo i vodimo privatno za dobro naše mlade porodice“, rekla je ona.

„Kao što možete zamisliti, za ovo je trebalo vremena. Trebalo mi je vremena da se oporavim od velike operacije da bih započela lečenje. Ali, što je najvažnije, trebalo nam je vremena da sve objasnimo Džordžu, Šarlot i Luisu na način koji im odgovara i da ih uverimo da ću biti u redu“, rekla je Kejt.

