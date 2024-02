KRALJU ČARLSU DIJAGNOSTIFIKOVAN RAK Danas počeo lečenje u Londonu

Kralju Čarlsu je dijagnostikovan rak i danas je počeo lečenje, saopštila je Bakingemska palata.

Dijagnoza dolazi nakon lečenja uvećane prostate, iako palata nije potvrdila koju vrstu raka kralj ima.

Portparol palate kaže: „Njegovo Veličanstvo je lečeno od benignog uvećanja prostate. Tokom ove intervencije zabeleženo je posebno pitanje koje je zabrinjavajuće i naknadno dijagnostikovano kao oblik raka.“

– Ovo drugo stanje će sada dobiti odgovarajući tretman.

Lekari su monarhu savetovali da pauzira sve javne dužnosti. U saopštenju Bakingemske palate se kaže: „Kralj je zahvalan svom medicinskom timu na njihovoj brzoj intervenciji, koja je bila moguća zahvaljujući njegovoj nedavnoj bolničkoj proceduri.

– On ostaje potpuno pozitivan u pogledu svog tretmana i raduje se povratku na punu javnu dužnost što je pre moguće. Njegovo Veličanstvo je odlučilo da podeli svoju dijagnozu kako bi sprečio spekulacije i u nadi da će to pomoći u razumevanju javnosti za sve one širom sveta koji su pogođeni rakom.

Kralj je jutros otputovao iz Sandringema u London da bi započeo lečenje. Večeras je kod kuće u Londonu.

(Pančevac/Novosti)

KRUNISAN KRALJ ČARLS Ceremonija održana u Vestminsterskoj opatiji, čime je postao 40. vladajući monarh!

ŠOK! OVE DRŽAVE NISU POZVANE NA KRUNISANJE KRALJA ČARLSA Pored Rusije, Belorusije i Irana neće prisustvovati ni zvaničnici ovih zemalja!