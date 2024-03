SRBIJA SAVLADALA KIPAR Orlovi slavili 1:0 ali ljubitelje fudbala u Srbiji nisu oraspoložili

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u drugoj martovskoj proveri selekciju Kipra, ali i konačan rezultat u Larnaki (0:1), a naročito igra, verovatno mnoge ljubitelje fudbala u našoj zemlji nisu oraspoložili. I ne čudi, rival je bio tek 125. ekipa sa FIFA rang liste i baš takav suparnik – celo drugo poluvreme delovao opasnije.

Pa opet, imajući u vidu moskovski debakl, a u četvrtak su „orlovi“ tamo izgubili od Rusije sa 4:0, i to ponajviše jer su 70-ak minuta imali igrača manje usled isključenja Gajića, možda i ne čudi što se igralo sa značajno više opreza nego što bi možda trebalo protiv tima takvog renomea kakva je selekcija koju sa klupe predvodi nekadašnji gruzijski as Timur Kecbaja.

Njegov kolega, selektor Srbije Dragan Stojković, rešio je da maltene u potpunosti promeni tim koji je igrao protiv Rusije, pa je od tadašnje postave (Petrović – Gajić, Eraković, Pavlović, Mladenović – Zdjelar, Lukić – Tadić, Gaćinović, Živković – Jović), samo Andrija Živković ovoga puta bio starter. Njemu su se na terenu pridružili Rajković – Milenković, Mašović, Babić – Mijailović, Lukić, Kostić – Samardžić, S. Milinković-Savić – Mitrović.

Isprva je sve delovalo bajkovito za „orlove“: brzi pogodak, odmah potom i penal za njih, ali…

Nakon što je lukavom akcijom Lazar Samardžić – Sergej Milinković Savić postignut gol za 0:1 (VIDEO), zbog jednog igranja rukom prilikom Samardžićevog šuta tri minuta kasnije dosuđen je jedanaesterac za Srbiju.

Aleksandar Mitrović, kapiten u odsustvu Dušana Tadića, koji se isprva nalazio među rezervama, šutirao je ni previše jako, ni dovoljno precizno, pa mu je golman Žoel Mal odbranio penal.

I, od tog trenutka, Srbi kao da su malo ustkunuli. Jesu imali veći posed lopte, jesu stvarali polu-prilike (i, uglavnom, sami bili krivi što ih nisu realizovali), ali su i strepeli. Ne često, ali kada bi se to desilo – sa pravom se strepelo. Recimo, kao u poslednjim minutima uvodnog dela meča, kada su Kiprani imali zicer, a prokockali ga usled prejako poslate lopte usamljenom Loizijuu.

U drugom delu meča, koji je otpočeo istorijskim trenutkom za naš fudbal jer je Dušan Tadić postao rekorder po broju utakmica u dresu reprezentacije Srbije, Kiprani su isprva zaigrali agresivnije, a i konkretnije.

Ako je početni oprez „orlova“ bio posledica moskovske lekcije, onda je agresivniji nastup Kecbajinih momaka u drugom poluvremenu bio nova porcija šoka, jer je upravo autsajder „diktirao tempo“.

Privremeni eskperiment sa dva špica, a u napadu se Mitroviću se pridružio Luka Jović, nije urodio plodom (rekorder po broju golova u nacionalnom dresu je i prokockao jedinu dobru situaciju za koju se izborio), a na drugoj strani terena ređale su se bolje šanse za domaćine.

Oni su u 64. minutu pogodili stativu, a to je uradio Pitas šutirajući „iz kolena“ sa 17 metara. I ne samo to. Kiprani su odmah osvojili loptu i centrirali s desnog krila, a samo je sreća spasila „orlove“ jer su dva domaća igrača za delić sekunde zakasnila sa pružanjem noge i smeštanjem lopte u mrežu.

Piksi je rešio da izvede Mitrovića – ojačan je vezni red Zdjelarom, a na krilu je umesto Kostića kao novo rešenje ušao Gaćinović. Ipak, iako ta osveženja jesu primirila one najopasnije kiparske napade, nisu doveli do tečnije igre srpske selekcije. Iako i kod haotoičnih nastupa uspeju ponekad da se iznedre naprasne prilike, njih nije bilo od one loše Mitrovićeve procene u 57. minutu do lepog Jovićevog pokušaja u 87. što dovoljno govori o nastupu našeg državnog tima u završnoj trećini meča, ali i generalno, drugom poluvremenu. Ono je, inače, privedeno kraju neiskorišćenom prilikom Gaćinovića, a onda i odličnom odbranom Rajkovića koji je odbranio zicer rezervisti Pileasu i tako spasao čast srpskog fudbala na ovom gostovanju.

Do Evropskog prvenstva u fudbalu „orlovi“ će odigrati još dve utakmice, najpre protiv Austrije (4. juna), a onda i Švedske (8. juna), kada će se od fudbala i zvanično oprostiti Zlatan Ibrahimović.

(Pančevac/Novosti

PRIJATELJSKI MEČ Ubedljiv poraz Srbije od Rusije u Moskvi 0:4! Evo šta je Piksi izjavio

PIKSI OSTAJE SELEKTOR ORLOVA Ugovor sa FSS traje do Mundijala 2026. godine!