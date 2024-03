PIKSI OSTAJE SELEKTOR ORLOVA Ugovor sa FSS traje do Mundijala 2026. godine!

Selketor Dragan Stojković Piksi (59) potpisaće novi ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije, saznaje Informer.

On će trajati do kraja kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Posle pregovora izgleda da je dogovor postignut.

– Priča o Piksijevom ugovoru traje duže vremena. Ovaj koji trenutno ima važi mu do kraja Evropskog prvenstva, preciznije do trenutka dok Srbija bude na istom. Piksi je želeo što pre da reši svoj status i potegao je pitanje novog ugovora. Tražio je da sad zna razilaze li se na leto ili će da vodi selekciju još jedan ciklus. Dogovor je da bude tu naredne dve godine. Sve je dogovoreno, potpisaće novi ugovor, a potpis će staviti ovih dana, najkasnije do prijateljske utakmice sa Rusijom – objašnjava izvor.

Jedan od razloga koji je naveo kao neophodan da saradnja bude ozvaničena ovih dana, jeste da se igračima pokaže da Savez veruje Piksiju.

– U poslednje vreme desile su se neke stvari među igračima koje ne idu naruku nijednom selektoru. Svilar je rekao da ne želi da igra za Srbiju, Matija Nastasić je otkazao dolazak na okupljanje, a nekoliko igrača i pre nego što je formiran spisak javilo je da neće moći da dođe. U izvesnom smislu deluje kao da Stojković nema autoritet nad svlačionicom kakav bi želeo da ima. Njegov utisak je da se to dešava jer igrači misle da će on svejedno otići na leto. Zbog toga je Piksi tražio da potpisivanje ugovora bude sada, pa da ima mirnu atmosferu i posveti se spremanju za Evropsko prvenstvo u miru – zaključio je isti izvor.

(Pančevac/Novosti)

