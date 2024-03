GALERIJA SAVREMENE UMETNOSTI: Otvaranje izložbe crteža „Novo svetlo“ Nataše Kokić 2. aprila u 19 sati

U utorak, 2. aprila, u 19 sati u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva biće otvorena izložba crteža „Novo svetlo“ Nataše Kokić.

Crteži Nataše Kokić su alegorije izbora i perspektiva modernog čoveka u savremenom društvu. Predstave nebeskih pojava, podrhtavanja na kvantnom nivou, promenljivih pejzaža i objekata koje je napravio čovek govore o pojedincu u savremenom društvu i iluziji slobodne volje. Radovi sadrže želju za promenom – boje i gličevi koji se pojavljuju zapravo su pokušaj stvaranja novih prilika i novih okolnosti.

Nataša Kokić je povodom izložbe u Pančevu izjavila:

– Uvek me je zanimala pozicija pojedinca u društvu. Okolnosti u kojima živimo umnogome utiču na ishod naših života. Od pejzaža do arhitekture, od različitih društvenih grupa do javnog mnjenja – uronjeni smo u svet koji je stvaran dugo i koji nastavlja da postoji paralelno s našim tajmlajnom. Promene dolaze, ali sporo i teško. U tom kontekstu, zanima me na koji način pojedinac utiče na društvo i kako ga

menja. Da li se zapravo društvo sastoji od upletenih individualnih stavova i želja?

Nataša Kokić rođena je u Beogradu, 1979. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti 2005. godine, a magistrirala 2010. Od 2001. godine izlaže na grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Boravila je na Islandu, u Holandiji, Americi, Norveškoj, US i Srbiji u okviru rezidencijalnih programa. Dobitnica je nekoliko nagrada, od kojih se ističu Nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos 2014. godine i Nagrada Vladimir Veličković za crtež 2013. Doktorirala je na matičnom fakultetu 2019, a sada je docent na Fakultetu likovnih umetnosti.

Izložbu možete pogledati do 23. aprila, radnim danima od 9 do 13 časova i od 17 do 20 sati.

(Pančevac)

