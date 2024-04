ŽELEZNIČAR SUTRA SA VOJVODINOM Dobrašinović: Pred nama je izuzetno jak protivnik

Pod komandom novog trenera Siniše Dobrašinovića, fudbaleri Železničara žele još jednu pobedu na domaćem terenu.

Posle Radnika iz Surdulice, na redu je mnogo teži duel. U Pančevo stiže Vojvodina. Novosađani su u usponu forme, što svedoče i prethodne utakmice, ipak, imaju u Železničaru jasan plan za sutrašnji duel. Samo tri boda, vode Pančevce ka izlazku iz opasne zone.

Zato je izabranicima Siniše Dobrašinovića neophodna pomoć navijača, a nema sumnje da će i protiv Novosađana tribine biti ispunjene do poslednjeg mesta.

– Pred nama je izuzetno jak protivnik. Vojvodina je možda i u najboljoj formi od svih ekipa u poslednjih mesec dana. Osvajaju konstantno bodove. Imaju kvalitetan roster i stručni štab. Ipak, i mi smo u jednoj fazi, gde osećam preokret kod ekipe i pozitivnu energuju koju bi morali da iskoristimo i odigramo na nivou prvih 60 minuta protiv Radnika, kako bismo mogli da očekujemo pozitivan rezultat – rekao je Siniša Dobrašinović, trener Železničara.

Iako se Pančevci nalaze u opasnoj zoni, šef struke Železničara ističe da ova ekipa ima kvalitet za mnogo više.

– Ne sumnjam u svoju ekipu. Radili smo kvalitetno i mislim da će ljubitelji fudbala prisustvovati dobroj utakmici. Ni mi, ali ni Vojvodina ne znamo da igramo defanzivan fudbal. Biće otvoreno sa obe strane. Probaćemo da iskoristimo naš kvalitet, igrače koji su u formi, kao što je Romanić. Želimo pozitivan rezultat, jer je nama važna svaka utakmica. Bez obzira na jačinu rivala, moramo da tražimo način kako bismo skupili što više bodova do plej-auta.

Nije bilo mnogo vremena za odmor posle utakmice sa Radnikom, ipak, za kratko vreme igrači su prihvatili sve zahteve novog trenera.

– Dobri su ovo momci i odlično rade. Ipak, moraju da osete trenutak da daju i više od sto odsto, jer smo u teškoj situaciji. Nemamo pravo na opuštanje. Moramo da probamo da igramo na dobrom nivou 90 minuta i to da igračima pređe u naviku. Po meni to je jedini način da postanemo bolji kao ekipa. Kada je tako i pojedinac iskoči. Romanić je bio taj protiv Radnika, mada njemu samopouzdanja nikada nije ni manjkalo. Ovo je za njega i ostatak ekipe bio dobar vetar u leđa. Železničar je dobra ekipa pravljena da igra plej – of, a ne da se bore za opstanak.

Ne može Dobrašinović za duel sa Vojvodinom da računa samo na napadača Pavlova.

– Svi su zdravi i orni za utakmicu. Neće igrati samo Pavlov. Ne treba pričati o motivaciji, kada igrate protiv jedne velike ekipe. To je samo dodatni inpuls da damo sto odsto. Kad igramo protiv velikih ekipa meni je u glavi da moram da se dokažem protiv njih kako bih jednog dana igrao tamo. Mislim da tako razmišljaju i igrači, što je prirodno, jer svi težimo višem – istakao je Dobrašinović.

Lazar Romanić dvostruki strelac protiv Radnika iz Surdulice, bez obzira na poziciju Vojvodine na tabeli nada se uspehu protiv Novosađana. Inače za ovog igrača kako pišu ruski mediji zainteresovan je Rubin iz Kazanja.

– Osvojili smo veoma važna tri boda protiv Radnika u borbi za opstanak. Srećan sam što sam postigao dva gola, to mi je motiv za dalje. Ekipa je izvanredno igrala 60 minuta, a onda smo se malo opustili što trener neće sigurno dopustit. Na nama je da radimo i da ispunimo očekivanaj trenera Dobrašinovića – istakao je Lazar Romanić.

Iako Vojvodina slovi za favorita, jedan od najboljih igrača Železničara, vidi i mane tima iz Novog Sada.

– Vojvodna jeste favorit, ali na nama je da damo maksimum i budemo skoncentrisani od prvog do poslednjeg minuta. Ako budemo bili na našem nivou možemo nešto da učinimo.

Tribine stadiona u Pančevu uvek su ispunjene skoro do poslednjeg mesta. Podršci u izuzetno važnoj utakmici nada se Romanić i sutra uveče od 18.00 časova, za kada je zakazan duel sa Vojvodinom.

– Znači nam podrška navijača, pozvao bih da dođu i da nas prodže u što većem broju i pomognu nam da izborimo opstanak“, zaključio je Romanić.

(Pančevac/RTV Pančevo)

