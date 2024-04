UŽIVO VUČIĆ U ZVANIČNOJ POSETI FRANCUSKOJ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Jelisejskoj palati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, na čiji poziv boravi u zvaničnoj poseti toj zemlji.

Ispred Jelisejske palate u 20 časova biće priređen svečani doček uz najviše državne počasti za predsednika Srbije.

Predviđeno je da se dvojica predsednika obrate na zajedničkoj konferenciji koja će se održati u Jelisejskoj palati, a potom će uslediti svečana večera koju Makron priređuje za predsednika Vučića.

Nakon toga uslediće razgovori u četiri oka. Biće to njihov dvadeseti susret do sada, a predsednik Vučić, je uoči ovog sastanka, ocenio da je to možda i najvažniji susret u poslednje tri decenije za našu zemlju.

Doček predsednika Srbije ispred Senata

Kako je prethodno najavljeno, u 16 predsednik Srbije je dočekan ispred Senata.

Dočekao ga je Žerar Larše, predsednik Senata Francuske. Potom je usledila smotra stroja.

Kako je najavljeno, sledi sastanak predsednika Vučića i predsednika Senata Žerara Larše, a potom upis u knjigu počasnih gostiju.

Potpisan je memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i „Elektrisit de Frans” (EDF) o uspostavljanju okvira za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije.

Memorandum su potpisali Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija i Luk Remon, direktor kompanije EDF.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)



Počeo sastanak sa predsedvnicima kompanije „EDF“

Predsednik Srbije nastavio je posetu Parizu sastankom sa predstavnicima francuske kompanije „EDF“.

Kako je ranije najavio Vučić, vodiće se razgovori o dobijanju ekspertize po brojnim pitanjima koja se tiču budućnosti hidro i nuklearnih elektrana.

Sastanku prisustvuje i ministar finansija Siniša Mali, koji će potom sa Luk Remonom, direktorom kompanije „EDF“, potpisati memorandum o razumevanju o uspostavljanju okvira za dugoročni dijalog u oblasti energetske tranzicije i niskougljenične tehnologije.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)



Vučić se obraća iz Pariza nakon važnih sastanaka

– Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za napšu zemlju. Posle ceremonije i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, imali smo sastanak sa predstavnicima sa kompanijom „Dassault”. Ovde su tekli dva dana ne laki pregovori, ali želimo da završimo to večeras, da bi ja i Makron večeras završili tehničke stvari. Još imamo jednu ili dve stvari koje nismo završili, ali nadam se da ćemo to u toku dana završiti. To bi značilo neuporedivo veću bezbendost i sigurnost za sve naše građane.

– Slede sastanci sa predstavnicima kompanije EDF. Sa njima ćemo razgovarati kako da dobijemo ekspertizu po brojnim pitanjima, da radimo zajednički u budućnosti od hidro i nuklearnih elektrana.

– Nemamo sad kapaciteta i snage i mogućnosti za to, to radimo za 10 godina. Moramo da brinemo danas kako ćemo da imamo struju i privredu u budućnosti. Srbija je ozbiljna zemlja i ima svoju industriju. Potpisaćemo danas memorandum o razumevanju sa EDF-om, i verujem da ćemo mnogo uraditi sa njima. U današnjem svetu, kada ste u okruženju zemalja koje ne gledaju uvek blagonaklono na vas, morate gledati kako da radite razne stvari. Ako je nuklearna energija u pitanju, kako da nabavite nuklearno gorivo. To je samo deo stvari.

– Večeras ono što je najvažnije imaćemo i izjave i razgovore delagacija i večeru, a posle toga ostajemo nasamo predsednik Makron i ja, da razgovaramo o svim značajnim pitanjima.

– Poseta se nastavlja sutra u prepodnevnim satima. Želim da čujem Makrona, on je jedan od najznačajnijih svetskih lidera. Mi imamo za nas teme koje su od velikog značaja.

– Mi ćemo 2028. godine imati metro u Beogradu. To je za četiri godine. Postavlja se pitanje ko će da upravlja tim metroom, razgovaramo da pošaljemo njihove eksperte da upravljaju time. Još mnogo takvih ideja i mnogo stvari oko kojih moramo da radimo zajedno. Sada će nam na razgovorima sa EDF-om doći naši ekperti, mladi ljudi. Neki su rođeni u Francuskoj, ali su zainteresovani da pomognu našoj Srbiji. Biću srećan da ih pozovemo da ih zamolimo, da ljude takvih kapaciteta vratimo u Srbiju.

– Čak 80 odsto francuskih investicija na zapadnom Balkanu je u Srbiji. Verujem da će se ti brojevi povećavati u našu korist.

– Ovakav protokol Makron retko priređuje. Vidim da oni koji nas ne vole su to primetili. To su velike stvari za našu zemlju. Prisustvovao sam jednom dočeku ovde kao premijer, ali koliko godina sam premijer ili predsednik, nikada nisam ovakvu počast doživeo u Francuskoj.

– Mislim da će situacija, nadam se nekakvom dogovoru čto se tiče Gaze, ali sam veliki skeptik po pitanju Ukrajine i onoga što će tamo da se zbiva. Verujem da će se ići u dalju eskalaciju, i nadam se nafta neće rapidno da skače jer to nema nikakvog smisla. Svaki novi sukob između Huta, Irana i Izraela, svaki udar na ruske rafinerije, povećava vam cenu nafte i to je ono što inflaciju čini iznad proseka.

– Trema tek dolazi, kad u Senatu završim razgovore, svi će ići da prošetaju, a ja ću da se zabijem u sobu i da pređem teme i razmislim o svakoj reči još jednom. ODgovorni ljudi moraju uvek da imaju tremu.

– Veoma smo blizu dogovoru oko Rafala, znaćete kada potpišemo. Reč je o avionima koji su jedni od najskupljih na svetu. To su bolji i skuplji avioni od F-16,nisu baš kao F-35. Imaju najmoderniju opremu, po raketama, radarskim sistemima. Želeli bismo danas da kupimo američke, ruske, kineske. A ko može da nam dostavi to, mi nemamo more da imamo slobodan dotok robe. Šta je to što možemo da uzmemo, a pritom uzimamo najbolju robu na svetu.

– Mi bismo kupili još aviona i na nekim drugim mestima, nije nama problem u novc. Mi danas imamo skoro 4 milijarde evra na računu. Nije problem ni u javnom dugu, problem je što ne možemo da ih dovučemo u našu zemlju.

– Nikakav EPS niti vodovod ne prodajemo. Mi smo pričali o prečišćavanju otpadnih voda. Ovo što radimo u Velikom selu, to je osnovni, graditeljski deo sa Kinezima. A zatim tehnološki deo radimo sa Francuzima. Da objasnim, Veliko selo, koje je na Paliluli, omogućiće da nam voda u Beogradu bude kristalno čista, a ne puna fekalija. Mi za to nemamo tehnologiju, naravno da moramo sa nekime da radimo. Nismo došli da prodajemo, već da kupimo ponešto.

– Razgovaraću i o Kosovu i Metohiji i svim važnim pitanjima. Pre samo mesec dana neki su govorili kako nema Vučića na konjaku sa Makronom, kako je izolovan. Tako su govorili. A sada im opet smeta što će biti flaša vina ili konjak. To je zato što neki ljudi ne vole svoju zemlju, ne raduju se uspehu Srbije.

– Hvala Francuskoj na počastima i onome što su priredili za Srbiju.

– Sada su za 12. april zakazali skup svih Bošnjaka. Ja sam srećan što se taj skup održava, i nemam ništa protiv toga. Neka pričaju o čemu hoće. Neka mi kažu šta još Srbija treba da izgradi za Bošnjake. Spreman sam da pomognem, čak i u organizaciji, ako hoće u Novom Pazaru da organizuju. Želimo da se svi Bošnjaci okupe, da razgovaraju, ne vidim loše ništa u tome. Naprotiv, dobro je da čuju šta država Srbija radi za Bošnjake u Srbiji. Želim im uspešan skup, i sve što možemo da pomognemo spremni smo da uradimo, pa čak i da organizujemo to. Budućnost je u saradnji i razumevanju jedni drugih, a ne sukobima.

