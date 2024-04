SUNČANO I TOPLO Još jedan letnji aprilski dan, danas do 28 stepeni

Pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni, u Pančevu do 25 stepeni.

Ujutru se očekuje postepeno razvedravanje u Bačkoj i Sremu, a u ostalim predelima biće sunčano. Sa zapada se širi malo svežija vazdušna masa i spušta tepmeraturu za 2 do 3 stepena, i dalje veoma toplo na jugoistoku. Ujutru od 5 do 12 stepeni, a najviša temperatura od 23 do 28 stepeni.

U Pančevu sunčano, dnevna temperatura od 12 do 25 stepeni.

Oprez za osobe sa srčanim problemima Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna.

(Pančevac/RTS)

