GARAŽA KAO GARSONJERA! U Starom gradu parking mesto prodato za 63.000 evra, a evo šta diktira cenu

U poslednjih 10 godina u Beogradu je izgrađeno oko 1.250 novih parking mesta. I još toliko najavljuju nadležni u naredne tri godine.

Grad se, međutim, znatno brže razvija, pa ne iznenađuje podatak Katastra da je nedavno u Beogradu prodato najskuplje parking mesto. Koštalo je čak 63.000 evra.

– Nekad je ta cena uslovljena nečijom potrebom da reši svoj problem parkiranja, jer se jako retko nalaze parking mesta u prodaji. Onda će neko cenu da podigne i za 50 odsto, ali čovek koji ima problem i potrebu da reši svoj problem parkiranja, on će to da plati, tako da cene tada izlaze iz realnih okvira – objašnjava Nenad Avram, direktor agencije za nekretnine.

Dodaje i da je problem koji se javlja u poslednje vreme to što investitori za svoje projekte ne predviđaju slobodna parking mesta.

– To imamo na mnogo mesta prisutno i na takvim mestima su cene mnogo više – ističe Avram.

Potražnja za garažnim mestima veća je u starom delu grada nego na Novom Beogradu. Pored potražnje, cenu određuju i dimenzije. Stručnjaci kažu da je možda pravi razlog za ovako visoke cene to što neko ko želi da uloži novac u nekretninu i zaradi na izdavanju, u Beogradu ne može da kupi stan za 50.000 evra, ali može da kupi garažu.

– Kvadrat garaže bi trebalo da bude jednak polovini kvadrata stana. Međutim, to se izgubilo, sada je recimo prosečna cena garaže oko 30.000 evra u Beogradu, u nekim prigradskim delovima je između 15.000 i 20.000, a u nekim centralnim delovima gde je najteže parkirati – to su Stari grad, Savski venac, čak i Novi Beograd, oni centralni delovi, ide od 40.000 do 60.000 evra. Neverovatno, ali kako se pojavi na tržištu to se proda – naglašava Milić Đoković, procenitelj.

Finansijski konsultant Vladimir Vasić poručuje da cenu diktira tražnja.

– Očigledno je da nema dovoljno garažnih mesta, čim je taj iznos postavljen za jednu garažu. Nekada smo kupovali stan za 50.000 ili 60.000 evra na Novom Beogradu, to je neka 2004. ili 2005. godina, a danas imamo tu cenu za garažu. To je stvar ponude i tražnje i nečije potrebe da baš na tom mestu, u toj zgradi, na toj lokaciji ima garažno mesto koje je tako kako je – objašnjava Vasić.

Iz agencije za nekretnine kažu da se danas ljudi ređe bave izdavanjem i preprodajom parking mesta nego ranije. Iz dva razloga. Prvi je što su cene znatno više i ta se investicija ne isplati kao nekada, a drugi zato što je kupovina parking mesta uglavnom vezana za stan.

Iz Republičkog geodetskog zavoda kažu da su se cene garažnih mesta u zemlji prošle godine kretale od 300 evra u Obrenovcu do 63.000 evra u Starom gradu. Najveći broj parking mesta prodat je u Beogradu, čak 46 odsto i to na Savskom vencu, Novom Beogradu, Zvezdari, Voždovcu i Paliluli.

