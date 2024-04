Uživajte do utorka, stižu grad, oluje, mrazevi, pa i sneg

BEOGRAD – Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se do utorka očekuje pretežno sunčano i toplo, dok će za vikend i u ponedeljak biti veoma toplo vreme za ovaj period godine.

Kako kaže Marko Čubrilo, do utorka pod uticajem anticiklona u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo, posebno u nedelju i ponedeljak, kada će maksimumi lokalno biti i oko +32 stepena Celzijusa.

Jača promena vremena počinje u utorak, kada će se preko Alpa premeštati jak, hladan, front. Pod uticajem tog ciklona sredinom sledeće nedelje sledi jačanje prodora vlažnog i hladnog polarnog vazduha.

U utorak tokom dana prvo na zapadu, jugozapadu, severozapadu, a poslepodne nad središnjim i severnim predelima regiona, očekuje se naoblačenje uz kišu i gmljavinske pljuskove. Tamo gde front stigne u intervalu do 14 do 17 časova može biti dovoljno energije za pojavu snažnih grmljavinskih pljuskova i lokalnih nepogoda, uz pojavu obilne kiše i tuče/grada. Svakako će u zoni hladnog fronta vetar biti u okretanju na jak do olujan severni smer. U utorak maksimum od oko +7 na krajnjem severozapadu Hrvatske do oko +29 nad delovima južne i istočne Srbije, gde će hladan front stići tek u noći ka sredi.

Sreda najvećem delu regiona donosi oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme uz padavine, posebno nad središnjim i istočnim delovima regiona. Snežna granica u padu na oko 800mnv tako da će predeli preko 900mnv, posebno iznad BiH, severne Crne Gore, zapadne i jugozapadne Srbije koji su preko ove visine, imati uslove i za sneg od preko 15cm.

U sredu dnevni maksimum od +4 do +12 stepeni Celzijusa. U noći ka četvrtku dosta vedrine, ali zbog toga raste opasnost od pojave kasnog mraza.

(Pančevac/Dnevnik)

