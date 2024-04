Kako zaštititi psa od krpelja i buva?

Dužem danu i toplom vremenu raduju se kako vlasnici tako i njihovi kućni ljubimci. Boravak u prirodi, duge šetnje i igrarije u parku prijaju svima, ali imajte na umu da s višim temperaturama i buđenjem prirode kreće i sezona krpelja i buva. Preduzmite sledeće mere kako bi ste smanjili mogućnost da vaš pas dođe u kontakt sa ovim štetnim parazitima:

Očistite dvorište i stan

Buve i krpelji najčešće vrebaju iz šipražja i visoke trave pa je neophodno da redovno održavate dvorište u kom pas boravi. Pokosite travnjak i ošistite kućicu pre početka sezone. Buve i krpelji vole topla i tamna mesta, a zimu prežive u polusnu skriveni ispod tepiha, ležaja i u drugim delovima stana. Temeljno usisajte sve sobe, a posebno obratite pažnju na mesta gde pas provodi najviše vremena (nameštaj, jastuk na kom spava). Ako pas često putuje sa vama i unutrašnjost automobila treba očistiti. Održavanjem higijene u velikom procentu smanjićete mogućnost da na psa pređu paraziti.

Zaštitite psa preparatima protiv parazita

Nemojte čekati da vaš pas počne da se češe da bi ste reagovali. Ključ je u prevenciji. Okupajte psa i dobro ga osušite, a zatim mu nanesite neki od preparata protiv buva i krpelja. Na tržištu postoje različiti proizvodi kao što je ogrlica protiv buva, ampule ili prašak, a ako niste sigurni šta je najefektnije posavetujte se sa veterinarom. Iz iskustva vlasnika pasa i mačaka, u praksi se najbolje pokazao preparat FRONTLINE ® koji efikasno ubija odrasle buve, jaja i larve kao i krpelje u svim fazama, piše portal za ljubimce Njuska.com. Za koju god vstu tretmana da se odlučite budite uporni, jer lečenje može da traje i nekoliko meseci, kako bi ste se potpuno rešili krvopija sa psa.

Pregledajte psa posle svake šetnje

Bez obzira što ste psa prethodno zaštitilli nekim od proivoda protiv štetnih parazita, posle svake šetnje pregledajte psa. Kad šetate vašeg ljubimca postarajte se da ne ulazi u visoku travu ili žbunje. Pustite ga da se igra u parku ili na sređenim i pokošenim travnatim površinama. Kad se vratite kući detaljno pregledajte psa, a naročito obratite pažnju na delove oko vrata, ušiju i svuda gde je dlaka gušća. Krpelje ćete najlakše primetiti ako lagano četkate psa deo po deo. Ako za ljubimca imate neku od dugodlakih rasa pasa budite dodatno oprezni i temeljni u toku pregleda.

Šta su buve i krpelji?

Buve i krpelji su štetni paraziti koji sisaju krv domaćina, izazivaju nelagodan svrab i iritaciju kože. Psi koji su alergični na buve imaju mnogu burniju reakciju na njihov ujed. Može doći do ozbiljnih, bolnih osipa pa čak i do opadanja dlake. Pomoć veterinara je neophodna, a lečenje dugotrajno. Krpelji ne izazivaju svrab, ali na mestu ujeda može se pojaviti crvenilo kože. Posebno su opasni zaraženi krpelji koji su prenosioci raznih bolesti. Najopasnija je Lajmska bolest, a podaci kažu da je u Srbiji čak 30% krpelja zaraženo. Prvi simptomi bolesti mogu se pojaviti od 3. do 30. dana od ujeda. Ako je pas bezvoljan i odbija hranu odmah kontaktirajte veterinara koji će prepisati terapiju andibioticima, ako je reč o Lajmskoj bolesti.

Kako izvaditi krpelja?

Glavna poteškoća u odstranjivanju krpelja sa kože je njegova veličina i i to što je čvrsto pričvršćen. Važno je brzo reagovati i krpelja izvaditi čim ga primetite na psu. Uvek koristite rukavice kao zaštitu. Uhvatite telo krpelja rukom ili pincetom, ali ne suviše jako da ne bi došlo do pucanja tela ili istiskivanja sadržaja iz digestivnog trakta nazad u krvotok psa. Okrećite krpelja suprotno od kazaljke na satu tik uz kožu i vodite računa da ralica odnosno deo usne krpelja ne ostane u koži. Nakon vađenja ubite i bacite krpelja u wc šolju, a mesto ujeda dezinfikjte alkoholom. Ako niste sigurni da umete da izvadite krpelja, odvedite psa kod veterinara.

(Pančevac/N1)

