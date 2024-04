JAPANSKE TREŠNJE NA GRADSKOM KEJU

Na Tamiškom keju u Parku prijateljstva svi ljubitelji cveća svakog aprila mogu da uživaju u divnim cvetovima japanske trešnje. Cvetovi ovog drveta su prepoznatljivi po svojoj bolj i lepotii, a ovo drvo ne daje plod i zato se može saditi na javnim zelenim površinama kaže Ženja Marinković iz JKP „Zelenilo“.

Drvo japanske trešnje više od 15 godina je prisutno u našem podneblju, kaže Ženja Marinković iz Javno komunalnog preduzeća „Zelenilo“. U našem gradu na Gradskom keju posetioci mogu da uživaju u ovom divnom drvetu već više od jedne decenije.

– Zelenilo je sadilo 2011. godine posle zemljotresa u Japanu. Izbor lokacije je vezan za Park prijateljstva kao spona koja nas vezuje sa Japanom, zemljom koja je nama mnogo puta pomagala. Zasađeno je 70 trešanja koje sada imaju oko 20 godina, jer su i kao sadnice imale između 5 i 7 godina. One su u punom svom cvatu izuzetno su lepe i visoke i krase naš Tamiški kej u ovom periodu godine. One su sterilne, jer ne daju plod i kao takve su pogodne za sadnju na pločnicima i javnim zelenim površinama. One su dekorativne i u jesen kada njihovo lišće poprima narandžastu boju.

Tokom toplog perioda u aprilu japanska trešnja daje cvet izuzetne bolje, koji privlači ljubitelje prirode da ga pomirišu.

– Cvet japanske trešnje traje par nedelja u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha. Veliki broj gradova ih koristi kao drvorednu sadnicu upravo iz razloga što su sterilne i ne daju plod a izuzetno su dekorativne i efektne tokom proleća, rekla je rekla je Marinković.

Cvet japanske trešnje ima blag miris. Ona je kalemljena vrsta, a kako objašnjama Ženja Marinković, prva osobina takovog drveća je da cvet gubi miris. Preporuka za sadnju u dvorištu je da je postavite tako da ništa ne zaklanja pogled na ovu trešnju i da je na mestu predviđenom za odmor.

(Pančevac/RTV Pančevo)

