ČITAJTE U PANČEVCU: BORKOVIĆ SEDMI U ITALIJI

Sledeći trkački vikend pančevačkog asa čeka na stazi „Zolder” u Belgiji, a biće održan od 17. do 19 maja.

Automobilista Dušan Borković dobro je otvorio trkačku sezonu na stazi „Valelunga” na TCR svetskom rangiranju, u okviru šampionata TCR Evrope, zauzevši sedmo mesto u generalnom plasmanu.

– Zadovoljan sam performansama „honde”, ali shvatam da ima još mnogo toga što moram da naučim o ovom automobilu. Uprkos tehničkim izazovima s kojima smo se suočili tokom druge trke i polomljenom amortizeru borio sam se do samog kraja i došao do novih bodova. Prezadovoljan sam svojim timom, koji mi pruža neverovatnu podršku i daje vetar u leđa. Takođe, želim da zahvalim TCR platformi jer je omogućila da promovišem Srbiju i EXPO 2027 na njihovim promotivnim materijalima – rekao je Borković.

Tokom treninga Dušan je pokazao izvanrednu brzinu, a u kvalifikacijama je zabeležio drugo najbrže vreme od svih učesnika FIA TCR svetske serije. Međutim, usled brisanja vremena, Borković je u kvalifikacijama zauzeo deseto mesto, ali je ipak osigurao pol-poziciju za drugu trku, odnosno start s prve pozicije.



U prvoj trci je izazovan start koštao Dušana dve pozicije, iako je on bio izuzetno brz. Međutim, bez obzira na otežavajuće okolnosti, brzo je nadoknadio izgubljeno i završio trku na vrlo dobroj sedmoj poziciji, osvojivši prve poene u sezoni.

U drugoj trci, uz otežan start s prve pozicije, Dušan se suočio s tehničkim problemom – polomljenim amortizerom usled kontakta s konkurentom. Borković je pokazao izuzetnu vozačku upornost, pa je oštećenim automobilom došao do novih poena.

U najnovijem broju nedeljnika Pančevac još možete pročitati:

Kako da mladi dođu do svog stana

strana 4

Epidemija morbila u južnom Banatu

strana 8

Sprečen nastanak divljih deponija

Aprilska akcija odnošenja smeća

pri kraju, plan potpuno ispunjen

Desetak radnika JKP-a „Higijena” je bilo svakodnevno na ulicama kako bi pomoću vozila s dizalicom, malim i velikim grajferom, i tri kamiona prevezli otpad do deponije

strana 2

Pančevačka razglednica

Direktna železnička veza grada

s Beogradom i gradovima Evrope

strana 11

U KRUGU

Praznici

Specijalan uskršnji i prvomajski dodatak

strane 7,

Zdravlje

strana 6

Zapis

Marko Andrejić: U službi „Želje” i igre nad igrama

strana 12

Fotor-reportaža

Još jedno prolećno druženje na predivnim obalama Tamiša

strana 13

Sport