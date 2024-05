SPREMITE SE ZA NEDELJU Održava se PANČEVAČKI BROSE DUATLON! Evo koje ulice će biti zatvorene za saobraćaj

Pančevački Brose duatlon u nedelju – pojedine ulice zatvorene za saobraćaj

U nedelju, 12. maja, u Severnoj industrijskoj zoni, od 8 do 14 sati, održaće se deveti Pančevački Brose duatlon koji organizuje TK Tamiš u saradnji sa granskim sportskim savezom – Srpskim triatlonom.

U TK Tamiš kažu da je trka kategorizovana kao prvenstvo države što znači da će najbolji triatlonci Srbije biti učesnici.

Duatlon trka se sastoji od trkačkog i biciklističkog segmenta. Trka sprint duatlon je namenjena najboljim sportistima u apsolutnoj i juniorskoj konkurenciji. Kraći formati trke će biti organizovani za takmičare mlađih kategorija i za štafetnu trku.

Planirano je trčanje i biciklizam na ravnoj asfaltnoj podlozi sa mrtvim okretima. Takmičenje se održava i podleže pravilima organizacije takmičenja propisanim od strane WT/ET/ST.

Zbog biciklističkog segmenta trke, za saobraćaj će biti zatvorena Ulica sedma nova od skretanja za kompaniju MB Plast, do Ratarske 142 – parking kompanije Brose, od 10 do 13 sati.



Program takmičenja:

8.00 – 09.30 Registracija takmičara i podizanje startnih paketa;

9.00 – 09.45 Ostavljanje opreme u zonu tranzicije (CHECK IN);

09.55 Prozivka za start mini duatlona (LINE UP);

10.00 Start trke mini duatlon;

10.40 Prozivka za start kids i super brzi duatlon (LINE UP);

10.45 Start trke kids i super brzi duatlon (individualno i štafete);

11.40 Prozivka za sprint duatlon (LINE UP);

11.45 Start trke sprint duatlon;

13.15 Uzimanje opreme iz zone tranzicije (CHECK OUT);

13.30-14.00 Ceremonija proglašenja pobednika.

Satnica je podložna promenama.