KADA NEVEROVATNO POSTANE MOGUĆE Jokić treći put u karijeri postao MVP NBA lige!

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić treći put u karijeri postao je MVP NBA lige.

Centar Denvera je sa trećom MVP nagradom postao zvanično najbolji stranac u istoriji NBA lige, jedini neamerikanac sa tri prestižna trofeja.

Čestitke stižu sa svih strana, a ona najlepša i najemotivnija objavljena je na zvaničnim stranicama Denver Nagetsa odmah nakon osvajanja nagrade.

Naime, Nagetsi su objavili dirljiv snimak Jokićeve porodice u kome je na predivan način prikazan Nikolin put do samog vrha. Supruga Natalija izgovara snažan tekst, a na snimku su , pored nje, i Nikolina braća Strahinja i Nemanja, kao i naslednica Ognjena.

More than an MVP. pic.twitter.com/LtVjlNkK9b

— Denver Nuggets (@nuggets) May 8, 2024