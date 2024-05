LIGA NACIJA PRESUDNA Odbojkaši Srbije jure plasman na OI u Parizu

Odavno Liga nacija nije bila toliko važna odbojkašima. „Orlovi“ su svesni da ih svaki dobijeni set, pobeda približavaju Olimpijskim igrama u Parizu, a poraz udaljava od ostvarenja sna. Izabranici Igora Kolakovića sutra ujutro putuju u Rio de Žaneiro, gde u četvrtak (02.00 po našem vremenu) protiv Irana startuju u elitnom takmičenju. Rivali su još Japan, Nemačka i Brazil.

– Nama je ovogodišnja Liga nacija u suštini sve, u smislu da nam je svaka pobeda bitna, čak i svaki set. Očekujem pre svega da budemo zdravi, da pružimo maksimum, što je do nas. Naravno potrebna je u sreća. Znanje imamo, to treba pokazati i nadam se da će se to videti već na prvom turniru – ističe kapiten Uroš Kovačević.

Trofejni primač je zbog povrede propustio pripremni turnir u Italiji. Zato je i oprezan:

– Prošle godine sam rekao da sam dobro, a na kraju se ispostavilo da nisam. Mogu da kažem da sam u oporavku, da treniram, ne maksimalnim inteziteto, ali nadam se da će do prve utakmice to biti kako treba.

Ne zaboravimo da će po završetku ligaškog dela Lige nacija četiri selekcije na osnovu plasmana na svetskoj rang listi izboriti odlazak na Olimpijske igre. Srbija mora da odbrani deveto mesto.

– Odlazak u Pariz bio bi ostvarenje sna, to je vrhunac karijere svakog sportiste. Nadam se da ćemo VNL da odigramo najbolje u poslednjih par godina, jer mislim da nikad nismo bili motivisaniji. Smatram da ova generacija zaslužuje da ode na Igre, posebno igrači koji su tu 10 i više godina, jer su sebe davali svako leto za reprezentaciju i mislim da za kraj reprezentativne karijere stvarno zaslužuju i nadam se da ćemo im mi mlađi pomoći da se tamo nađemo – ističe primač Miran Kujundžić.

Raspored

23.maj Srbija – Iran 02.00

23.maj Srbija – Japan 23.30

25.maj Srbija – Brazil 02.00

26.maj Srbija – Nemačka 19.00

(Pančevac/Novosti)

