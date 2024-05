STIGAO U PARIZ Ko je Boris Bošnjaković, novi trener Đokovića?

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sledeće nedelje počinje takmičenje na Rolan Garosu, međutim, pre početka turnira, mediji su preneli vest da je doneo odluku o novom treneru.

Boris Bošnjaković bi trebalo da bude novi trener Novaka Đokovića u Parizu. Bošnjaković je dugogodišnji trener, a radio je i u Novakovoj akademiji za rad sa najtalentovanijim igračima.

Kako je preneo Kurir, on je doputovao u Pariz i priključiće se timu prvog reketa planete.

Boris Bošnjaković je svojevremeno bio profesionalni teniser, a najviši rang na ATP listi bio mu je 21. septembra 1998. godine, kada je bio na 740. poziciji. Takođe, bio je jedan od teniskih trenera u Teniskom centru Novak.

Upravo je Bošnaković često sarađivao sa Novakom. Tako, često je tokom priprema prvog tenisera sveta, sarađivao sa njim i pomagao mu da se što bolje pripremi.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Boris Bošnjaković (@boris_bosnjakovic_professional)

Ono što je zanimljivo, svojevremeno je Bošnjaković objavio ATP listu iz vremena kada je on bio teniser. Tada je on bio 740, a Rodžer Federer 876. teniser sveta, i to zato što je pao za 204. mesta te nedelje, jer je izgubio veliki broj bodova.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Boris Bošnjaković (@boris_bosnjakovic_professional)

Da podsetimo, očekuje se da se Bošnjaković priključi timu Novaka Đokovića tokom starta Rolan garosa.

Kada je o Novaku reč, on je posle jučerašnjeg treninga sa Hamadom Međedovićem, Novak je na teren broj četiri izašao upravom sa Hamadovim rivalom u prvom kolu takmičenja u Parizu, Flaviom Kaboliem.

Zanimljivo, sa Novakom nije bilo nikog od saradnika, već je srpski teniser sam došao kako bi se pripremio za početak turnira i duel prvog kola protiv Pjera-Ig Erbera iz Francuske.

WINE WEEKEND Majstorski miks muzike i kvaliteta za nepca