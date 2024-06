U PANČEVU NEMA MORBILA Ovo je razlika između malih i ovčijih boginja! Dr Tomović objašnjava važnost MMR vakcine

Ono čega se roditelji najviše boje su male boginje, odnosno morbili, kojih u Pančevu za sada nema, ali su se u drugim gradovima pojavile. Doktorka Snežana Tomović iz Predškolskog dispanzera ističe da od morbila ne moramo da oboljevamo kad već imamo vakcinu.

Ovčije boginje ili varičele su zarazna bolest koju karakteriše osip na koži i svrab, povišena temperatura, gubitak apetita i zamor. Ovu bolest prouzrokuje virus varicella zoster. Uobičajen je broj dece koja oboljevaju od varičere ističe dr Snežana Tomović.

– Kao i svake godine javljaju se varičele, prošle godine bilo je nešto više a sada je uobičajen broj dece koja oboljeva. Boginje uglavnom prolaze sa blažom kliničkom slikom, roditelji već znaju, sa temeperaturicom ili bez. U poslednje vreme smo imali decu bez temperature, samo ih malo boli grlo i pojavi se ospa .Ospa je specifična, ima plikove, danas je bilo malo dete posebno koje nije na podoju sa visokom temperaturom. Ono čega se roditelje boje to su male boginje –morbili koje u Pančevu za sada nema, ali su se u drugim gradovima pojavile. Morbile ne moramo da imamo jer ne znamo da li će se razviti ozbiljne komplikacije kada već imamo vakcinu. One idu sa težom kliničkom slikom, visoka temperature, crvene konjuktive, opšta slabost, pojavi se ospa i može da se komplikuje upalama uha, pluća meningitisima. Zašto to naglašavam, morbile ne moramo da imamo, vakcinu koja je veoma efikasna kod ove bolesti, ali nažalost u poslednje vreme sve više roditelja odbija da primi MMR vakcinu, a za to nema nikakvog razloga, vakcina jeste živa, ali to je adeunisani soj i skroz bezbedna. Stalno roditelji pitaju da li je povezana sa autizmom, dokazano je da nema povezanosti sa autizmom, roditelji povezuju davanje ove vakcine i vreme kada primećujemo kada dete ima probleme u ponašanju. Bezrazložan je strah – istakla je dr Snežana Tomović.

Treba razmišljati da je vakcinacija MMR vakcinom neophodna, ne samo zbog zdrave dece, već one koji se razboljevaju tako mali od natežih bolesti među kojima su karcinomi ili autoimmune bolesti i kod takve dece da dobiju morbile može nažalost biti fatalno.

(Pančevac/RTV Pančevo)

