UOBIČAJNE BOLESTI NA LETOVANJU – Kako da ih izbegnete

Trebalo bi da letovanje bude najlepši deo godine – ali na odmoru vrebaju i bolesti tipične baš za provod pored vode, na pesku, u šumi ili zbog promene ishrane. Nije zgoreg znati šta raditi ako se jave infekcija bešike, dijareja, opekotine od sunca. Ali najbolje je sprečiti ih.

Najzad, odmor – more, sunce, plaža, klupica u banji, šetnja po pesku ili šumi, tržnice pune voća i povrća, pivce ili limunada u kafanici… Ali, iako je to vreme za opuštanje, treba biti oprezan jer zdravstvene tegobe mogu da nam upropaste uživanje. Osim što oni koji boluju od hroničnih bolesti moraju da vode računa o tome i na letovanju, postoje i one tipične koje se javljaju baš na putovanjima.

Mučnina u toku vožnje

Odmor još nije ni počeo, a već se pojavljuju prvi problemi. Nije važno da li se putuje automobilom, autobusom, brodom ili avionom – mučnina može da se javi u različitim prevoznim sredstvima. Tipični simptomi su vrtoglavica, osećaj mučnine u stomaku, pojačano lučenje pljuvačke i znojenje. U tom slučaju treba primeniti nekoliko saveta.

U automobilu ili autobusu: napravite pauzu, malo se odmorite i uradite nekoliko vežbi na svežem vazduhu. Dišite što dublje, mirnije i ravnomernije. Kada nastavite vožnju, koncentrišite se na put i uzdržite se od sporednih aktivnosti kao što je čitanje. Okrenite se u pravcu kretanja i izbegavajte da gledate kroz prozor sa strane.

Na brodu: nemojte ostati unutar broda. Izađite na palubu. Ne gledajte u vodu, već fiksirajte tačku na horizontu.

U avionu: rezervišite mesto u nivou krila. Izbegavajte da gledate kroz prozor, radije zatvorite oči.

A pre nego što krenete na putovanje, značajno ćete smanjiti rizik od bolesti putovanja tako što ćete pojesti lagani obrok s malo masti. Osim toga, trebalo bi da izbegavate kofein i nikotin pre vožnje. Žvakaće gume ili sisanje slatkiša mogu takođe biti od pomoći.

Rizik od tromboze

Rizik od tromboze je povećan tokom dugih letova, ali i na dužim putovanjima automobilom ili vozom. Dugo sedenje usporava protok krvi, a krv se zbog obično malog unosa tečnosti zgušnjava i nakuplja u nogama. Kao rezultat, mogu se formirati mali ugrušci, tj. trombovi.

A da biste sprečili takav rizik, trebalo bi da vežbate dok putujete. Kada se vozite u automobilu, s vremena na vreme protegnite noge na svežem vazduhu, a u avionu možete češće hodati između sedišta. Rizik od tromboze dok sedite možete smanjiti i tako što ćete stimulisati cirkulaciju krvi nekim vežbama za stopala. Izbegavajte i da prekrstite noge. Takođe vodite računa da unosite dovoljno tečnosti, što ne podrazumeva kofein i alkohol. Ako imate problema s funkcijom vena, nosite kompresivne čarape.

Opekotine od sunca

Kada već stignete do plaže mora ili jezera ili do bazena, obradovaćete se opuštanju na suncu, ali posebno prvih nekoliko dana ne treba preterivati sa sunčanjem – inače ćete zadobiti opekotine koje na duge staze podstiču i rak kože, zbog čega su zaštitne mere apsolutno neophodne.

Pre nego što izađete, namažite se sredstvom za sunčanje s dovoljno visokim faktorom zaštite.

Nosite dugačku široku odeću i šešir ili kačket.

Izbegavajte podnevno sunce i pravite redovne pauze od sunčanja.

Imajte na umu da UV zračenje stiže do vas i u hladu i tokom oblačnih dana.

Ako ste ipak dobili opekotine, trebalo bi da izbegavate sunce u narednih nekoliko dana, a na opečena mesta nanosite losion posle sunčanja. Tuširanje mlakom vodom ili gelom od aloe vere takođe može pomoći. Takođe, pijte dovoljno tečnosti.

Cistitis

Naravno, uživaćemo i u kupanju, plivanju, brčkanju u bazenu ili u moru. Ali budite oprezni – ova letnja zabava ima svoje zamke: ako ne promenite mokru odeću posle kupanja, rizikujete da dobijete cistitis. Bakterije uspevaju u toploj i vlažnoj sredini kao što su mokri kupaći kostimi. Pored toga, pošto se telo s vremenom hladi zbog mokrih kupaćih kostima, imunosistem će biti oslabljen, pa će bakterije lakše moći da prodru u telo.

Infekcija mokraćne bešike lako će se primetiti na osnovu čestog nagona za mokrenjem i osećaje pečenja pri mokrenju. Tada je važno da pijete puno tečnosti da biste izbacili klice iz tela. Preporučuju se čajevi za bešiku ili bubrege. Ako simptomi ne nestanu nakon nekoliko dana, trebalo bi da se obratite lekaru.

Dijareja i zatvor

Gastrointestinalne tegobe kao što su dijareja ili zatvor među najčešćim su bolestima tokom odmora. Da biste sprečili dijareju, trebalo bi da obratite pažnju na ono što jedete, posebno kada putujete u krajeve gde niste sigurni u sanitarne mere koje se primenjuju.

Patogeni su posebno česti u vodi iz slavine. Zbog toga ne pijte nikakva pića s kockama leda u ugroženim područjima. Koristite flaširanu mineralnu vodu za pranje zuba i obavezno čvrsto zatvorite usta kada se tuširate. Izbegavajte sirovu hranu i jedite onu koja je termički obrađena.

S druge strane, dok neki na odmoru neće moći da izađu iz toaleta, drugi će patiti od zatvora. Uzrok je nedovoljno vežbanje i nedovoljno unošenje tečnosti tokom vožnje, kao i promena ishrane na destinaciji za odmor. Znači, da biste sprečili zatvor, unosite dovoljno tečnosti. Preporučuje se dijeta bogata vlaknima s proizvodima od celog zrna, kao i voćem i povrćem. Ako ste već dobili opstipaciju, ujutru treba da popijete čašu vode na prazan stomak. To će stimulisati mišiće creva. Nekoliko suvih šljiva takođe može osigurati da se varenje ponovo pokrene.

Trovanje krvi

Lepo je hodati po travi ili peščanim plažama bos. Ali tada postoji opasnost da stanete na školjku sa oštrim ivicama ili komad stakla i da se posečete, usled čega može doći do prodora bakterija u telo i upale. Ona će najčešće ostati lokalizovana, ali se uzročnici takođe mogu proširiti po celom telu putem krvotoka, postepeno napadajući različite organe. Posledica toga može biti ne tako bezazlena – trovanje krvi, tj. sepsa.

Zato, ako se posečete na odmoru, ranu prvo treba očistiti vodom, a zatim je obrisati sterilnom gazom. Ako se rana upali, gel za zarastanje rana može da pomogne. Ako je rana veoma duboka ili zapaljenje ne prolazi, treba se obratiti lekaru. Isto važi i ako se jave simptomi bolesti kao što su groznica, mrzlica ili opšta iscrpljenost.

Atletsko stopalo

Na bazenima, u svlačionicama i saunama, gde god ima mnogo ljudi, postoji rizik da dođe do gljivičnih infekcija, to jest do pojave atletskog stopala. Opasnost vreba i na podovima hotelskih soba, pa je savet da se nosi obuća čak i na tim mestima.

Tipični simptomi atletskog stopala su svrab ili pečenje stopala. Osim toga, može doći do promena na koži – nastaju crvene tačke, a zatim i ljuspice ili plikovi. Da bi neprijatni simptomi nestali što pre, potrebno je primeniti antimikotik, koji mora da bude deo svakog kompleta prve pomoći na letovanju.

A da biste sprečili pojavu atletskog stopala, uvek treba da nosite cipele za kupanje – i na bazenu i u hotelskoj sobi. Pored toga, bolje je da izbegavate tuševe za dezinfekciju, jer tu je rizik od infekcije obično posebno visok. Takođe, uvek dobro osušite stopala nakon tuširanja, uključujući i kožu između prstiju!

Ujed insekata

Uglavnom ujedi insekata kod kuće nisu tako opasni, mada su iritirajući. Ipak, u retkim slučajevima, ujedi insekata mogu da izazovu alergijsku reakciju. Oni koji znaju da su skloni ovakvim reakcijama, obavezno moraju odmah da odu kod lekara. A da bi se izbegla infekcija, ubode insekata ne treba grebati. Pomoći će ako na zahvaćeno područje stavimo hladni oblog. Pored toga, ne treba zaboraviti da u nekim krajevima ubodi insekata mogu da prenesu opasne bolesti kao što su malarija, denga groznica ili bolest spavanja. Zbog toga, trebalo bi se dobro informisati o mogućim opasnostima od takvih bolesti u zemlji u kojoj nameravamo da provedemo odmor. Ako putujete u rizično područje, trebalo bi da se zaštitite dugom odećom i sprejom protiv komaraca. Noću se preporučuje spavanje pod mrežom protiv komaraca.

Imajte na umu ove savete. Uživajte uz oprez i lepo se provedite na svom letovanju.

(Pančevac)

