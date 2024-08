NEDELJNI HOROSKOP DO 1. SEPTEMBRA:Evo koga čekaju ozbiljni razgovori s partnerom

OVAN

Hrana

Apetiti variraju, pa su vam u jednom danu dovoljni jednostavni i lagani obroci, dok već u drugom imate pojačane hedonističke porive. I dalje neka postoji oprez po pitanju ispravnosti namirnica.

Ljubav

Nedeljni horoskop za kraj avgusta govori da će se u emotivnim vezama kod zauzetih Ovnova svakodnevica kotrljati – jednog dana će biti obojena veselim bojama, dok će vas u drugom „terati“ da sebe date obavezama, moranjima, onoj ne baš inspirativnoj strani života. Ponekad ćete se partner i vi razumeti savršeno, ponekad ćete iritirati jedno drugo. Ali, sve je to normalno i sve u sklopu te svakodnevice. Savet – ukoliko postoje stvari koje gomilate u sebi – možda bi valjalo razmisliti o tome da je došlo vreme za otvoren razgovor. Slobodni Ovnovi – sada je lako upasti u zanos, želje i snažne emocije stavljaju ružičaste naočare na nos….a to nikada nije dobro za nove početke.

Posao

Zbog toga što će vam misli često lutati, zbog toga što ćete biti skloni da požurite onda kada treba ići polako i sa više strpljenja – bićete skloni i da napravite greške, da ne budete dovoljno efikasni na poslu i da kasnite. Dobar je momenat da se privodi kraju i završava, ali nije dobar da se otvaraju nova poslovna vrata – koliko god ona delovala primamljivo. Jer sada važi – tamo gde ti mnogo obećavaju, malu torbu ponesi. Prilivi su stabilni, ali novac vam dosta lako klizi kroz prste. Izbegavajte veće investicije i kupovine.

Zdravlje

Mogućnost trovanja hranom, virusne infekcije.

BIK

Hrana

Par dana vodite računa o ishrani….a onda sednete I nadoknadite sve ono što ste “propustili” ili uskratili sebi. Generalno gledano – nestabilnost kada je ishrana u pitanju, velika variranja apetita.

Ljubav

Slobodni Bikovi imaju pred sobom interesantne dane i događaje a vrlo je moguće da isto tako interesantni ljudi ovih dana dođu u vašu blizinu. Ništa kod ovih novih poznanstava neće biti uobičajeno niti jednostavno, šta više – biće čudno i uzbudljivo i komplikovano i neobično…i možda baš zbog svega toga – mnogo privlačno. Pa ako je već tako – onda, uživajte. Što se tiče onih koji su u paru – dani koji su pred vama će donositi i one slatke, ali i one ljute ljubavne začine, donosiće i pozitivne varnice i smeh ali će umeti da donesu i nervozu i stres. U onome što je lepo punite srce, a ono što je „ljuto“ – brzo ostavite iza sebe.

Posao

Da je moguće da tokom ove sedmice bude razmoraznih poslovnih problema i problemčića – ma jeste, malo je verovatno da će vas oni zaobići. No, isto tako – brzo će se pronaći rešenje, naći će se način i dogovor postići. Buka i užurbanost koji se dešavaju oko vas neće vas doticati – vama je glava mirna, postoji više nego solidna količina razboritosti, ali i sposobnosti da iskustvo pretočite u dobre poslovne poteze. Sve u vezi finansija će vas „žuljati“ i na dalje – tu brzih rešenja nema.

Zdravlje

Zdravstvena situacija je uglavnom stabilna.

BLIZANCI

Hrana

Najviše će vam prijati mlečni proizvodi, posebno kiselo mleko, mladi sir, jogurt. Da biste poboljšali varenje uzimajte žitarice, koštunjavo voće i dosta zeleniša. Nemojte preterivati sa slatkišima.

Ljubav

Živci su vam vrlo neprijatno zategnuti ovih dana, a mora se priznati da umete i da dragom vam biću zategnete nerve kao konopce. Neki put se pronađe razlog za ovoliko tenzije oko i unutar vas, a neki put jednostavno nema pravog razloga, samo mnogo malih iritirajućih situacija. No, sve su to kratkotrajni bljeskovi, kratkotrajni iritirajući momenti koji dođu i prođu, ne ostavljajući posebnog traga na vašem odnosu. Slobodni Blizanci – vama je uglavnom baš lepo. Imate i dovoljno prostora i dovoljno dobrog društva da biste što više vremena provodili u zabavnim i opuštenim aktivnostima. Naravno – i flertu.

Posao

Bićete ubeđeni da ste u pravu – a možda nećete biti. Branićete svoje stavove gorljivo, nećete dozvoljavati da vam bilo ko protivureči – i možda ćete takvim ponašanjima pokvariti neke odnose. Zato ovih dana tri puta odmerite pre nego što „padnete u vatru“, dobro razmislite pre nego što povučete ishitrene poteze. Budite spremni i da čujete, ne samo da kažete. Snagu i energiju koja vas sada nosi usmerite pametno – najpre u završetak svega onoga što je na čekanju ili se bespotrebno razvlači.

Zdravlje

Lakše respiratorne infekcije. Budite obazriviji, moguće su povrede.

RAK

Hrana

Ova nedelja je pravi je momenat za one koji žele na dijetu ili hoće da naprave velike promene po pitanju ishrane. Biće vam nešto teže u početku da se odreknete omiljenih slatkiša, ali brzo ćete ući u “štos”.

Ljubav

Neprijatni, iritirajući Mars i dalje je u tranzitu kroz polje koje govori o vašim mislima, podsvesti, o svemu onome što krijete od sebe i od drugih – donosi vam misli koje vas opterećuju, šapuće neprijatne istine, remeti vaš mir. Svi odgovori koji vam trebaju a koji se vezuju za vas, za partnera, za vaš odnos – već se nalaze unutar vas, samo je potrebno da ih osvetlite. I zagledate se duboko u sebe, u ono što zaista i istinski želite, hoćete, osećate. Slobodni Rakovi – i kod vas su nemiri prisutni, neko vas je iznutra prodrmao i sada nikako da se vratite u balans, u ravnotežu. Zapitajte se šta u stvari želite.

Posao

Slušajte sebe, svoju intuiciju – pogotovo kada su u pitanju neke osobe, dogovori sa njima, obećanja koja daju. Ovo su dani kada će neko pokušati da vas izmanipuliše ili da vas na neki način ošteti – pa se zato ne zalećite. Svoje ideje ili planove čuvajte za sebe, eventualno ih vredi podeliti ili potražiti savet samo od onih osoba kojima bezrezervno verujete. Obaveze na dnevnoj bazi vam neće predstavljati veliko opterećenje – uglavnom će sve funkcionisati nekim ujednačenim tokom.

Zdravlje

Krećite se, šetajte. Odmarajte mozak i telo.

LAV

Hrana

Mogući su poteškoće sa varenjem, zato izbegavajte preobilne obroke, tešku i premasnu hranu. I dalje je potrebno akcenat baciti na voće i povrće, a vašem stomaku će prijati i supe, čorbe, lagana variva.

Ljubav

Imaćete osećaj da vam se sa voljenom osobom ponavljaju jedne te iste stvari, situacije, teme. Kao da ste se zaglavili i zapetljali i nikako da se raspetljate. Koja god da to tema ili pitanje opterećuje partnera i vas, koja god stavka čini da se stalno saplićete – rešiva je. Ali bi za to rešavanje bilo neophodno da prvo otvoreno popričate sami sa sobom, a onda i sa partnerom. Stvari su u principu vrlo jednostavne, samo mi volimo da ih maksimalno iskomplikujemo. Slobodni Lavovi – ako želite kontakt sa nekim, pa pokrenite ga. Ako čeznete da vidite nekog, pa izvolite – recite to. Sedite i čekate a ni vi sami ne znate šta.

Posao

U jednom trenutku će vam mozak raditi sto na sat, brzo i besprekorno ćete obaviti svaku obavezu, svaki dogovor. U drugom – jezik će vam se zapetljati, sami ćete sebe uspeti da sapletete, nećete uspevati da se organizujete niti fokusirate ni na šta. Takva vam je ova nedelja, čudna i promenljiva a ista takva je i vaša energija i način funkcionisanja. One poslovne „repove“ koje vučete – završavajte u ovoj sedmici, ako do sada niste uspevali – sada hoćete. Finansije će nešto malo živnuti i pokrenuti se.

Zdravlje

Sitne zdravstvene tegobe, ništa strašno.

DEVICA

Hrana

Dobar je momenat da započnete sa dijetom ili novim režimom ishrane. Savetuje vam se više voća, a manje mleka i mlečnih proizvoda. Mesni proizvodi u umerenim količinama, a meso grilujte ili barite.

Ljubav

Još uvek je aktuelan kompleksan ljubavni period kod zauzetih Devica i tek ćete od 04-og septembra ući u donekle mirniju fazu. Ovo je jedan od onih perioda koji „lome“ i preispituju odnose ali i period u kojem se prave duboke i suštinske promene i u kojem se odvaja žito od kukolja. Ono što nije za vas i nije više vaše i treba da ode, da bi se napravilo mesto za nove ljude i nove ljubavi. Ali isto tako, ovo je i vreme u kojem se udružuju snage i prave značajni koraci u vezi. Slobodne Device – nije problem u novim ljubavima, jer one mogu pronaći put do vas sada. Budite realni u očekivanjima, pa problema neće biti.

Posao

Kao i u emotivnom delu – i u poslovnom je došlo vreme da se prave velike promene. Sada mnogo jasnije sagledavate i svoje pozicije i sve ono što ste postigli do sada i od vas zavisi da li ćete se zadovoljiti trenutnim stanjem ili ćete težiti da ostvarite više. Već neko vreme unutar vas „kuva“potreba da iskoračite i napravite veći poslovni zaokret i već ste negde blizu značajnih odluka. Pratite situaciju i prilagođavajte joj se. Dobar period da se lepo zaradi…..i još lepše potroši.

Zdravlje

Ukoliko ste imali zdravstvenih tegoba, oporavak ide nešto sporije.

VAGA

Hrana

Manje mesa i mesnih prerađevina, ali ribu možete konzumirati u neograničenim količinama. Od mlečnih proizvoda – kiselo mleko i jogurti. Od povrća – prijaće vam keleraba, kupus, zelena salata, krastavci.

Ljubav

Do polovine sedmice nećete se osećati udobno u sopstvenoj koži – smetaće vam, žuljati vas, iritirati. U suštini – smetaće vam mnogo toga kod vas, kod partnera, u vašem odnosu. I o tome što smeta treba razgovarati i sa sobom i sa partnerom, ali i potražiti savet od prijatelja, od onih koji vas najbolje poznaju. I sve to što budete izrekli učiniće da se tereti sa vas skidaju, spadaju, da se osećate rasterećeno. Ulazite u bolju emotivnu fazu, onu u kojoj najviše volite sebe. I činite sve ono što je potrebno da biste bili srećni. Slobodne Vage – pred vama je dobar ljubavni period, vreme za velike i sjajne emotivne priče.

Posao

Oni sa kojima radite i sarađujete će vam otežavati svakodnevicu. Neko nekolegijalnošću, neko pokušajima da vas izmanipuliše, neko sporošću, neko zahtevnošću, neko time što će vam tovariti svoje obaveze. Pred vama je jedna ozbiljna i ne baš lagana sedmica u kojoj ćete ići preko svojih snaga da biste završili sve ono na šta ste se obavezali. Dinamični i aktivni dani koji vas hoće umoriti, ali ćete ovu sedmicu zatvoriti više nego zadovoljni. Otvara se period nešto boljih zarada za vas.

Zdravlje

Fizički ste uglavnom dobro, ali ste mentalno opterećeni i umorni.

ŠKORPIJA

Hrana

Izbegavajte mahunarke, kupus, mlečne proizvode (sem probiotik jogurta), jake začine, gazirane napitke. Odgovaraju vam tikvice, pečurke, patlidžan, krastavci, šargarepa, krompir. Od voća – breskve, dinje.

Ljubav

Vi ćete biti pomalo pogubljeni – svakodnevica i obaveze u njoj razvlače i vas i vaše živce na sto strana odjednom – trčite, letite, jurite, ništa ne stižete a sve postižete. Partner je tu da vas „uzemlji“, da bude vaš glas razuma, da vas shvata i onda kada vi ne shvatate sami sebe, da vam bude podrška i rame na koje se možete osloniti. Prilično težak zadatak, zato se potrudite da ne otežavate dodatno voljenoj osobi. Slobodne Škorpije – interesantan i neobičan sled događaja može doneti isto tako interesantnu i neobičnu osobu, nekog ko jako brzo može zagospodariti vašim mislima….i vašim srcem.

Posao

Niste baš u nekom posebnom radnom raspoloženju ovih dana – suviše ste rasplinuti, rasuti, teško vam je da se fokusirate, organizujete, sastavite. Skačete sa jedne obaveze na drugu pokušavajući da paralelno funkcionišete na više strana. Kreativci će se bolje snalaziti u ovakvim okolnostima, ali ako vaš posao zahteva preciznost i fokusiranost – možete ili praviti greške ili će vam trebati mnogo više vremena za sve. Do vas sredinom sedmice može doći interesantna poslovna ponuda o kojoj vredi razmisliti.

Zdravlje

Polovično.

STRELAC

Hrana

Lagani, raznovrsni i hranljivi obroci su ono što vam je potrebno. Koliko god da ne „marite“ za povrće – ono vam je sada neophodno u ishrani. Pogotovo “zeleniš” – najpre spanać.

Ljubav

Partner će povremeno biti preglasan, prebučan, umeće da se ponaša nezrelo i bez razmišljanja i da vam rastegne živce do pucanja. Vaša će komunikacija imati svoje uspone i padove, ali ćete ipak uspevati da pronađete put i do smirivanja i rešenja, pa čak i do dobrog raspoloženja i dobre energije. Ukoliko nešto pokvarite u odnosu – vikend će biti dobro vreme da se stvari isprave, ali i da se više uživa. Slobodni Strelčevi – neki ljudi koji će se motati oko vas će vam prijati, ali će biti i onih koji će vas svojom nasrtljivošću i „udvaranjima“ iritirati. Neko će poželeti da obnovi kontakt sa vama, vidite da li vam to odgovara ili ne.

Posao

Poslovni segment će donositi ili nervozu ili dosadu, kao da sredine neće biti. Sa preprekama ćete lako – već duže vreme funkcionišete pod opterećenjem i ništa vas više ne iznenađuje. Više će vas opterećivati ti momenti kada su obaveze ili dogovori u zastoju, kada se nešto čeka i kada ništa ne zavisi od vas. Odnos sa saradnicima i nadređenima može u ovom periodu biti pomalo čudan – povremeno vam neće biti jasni njihovi postupci niti to šta očekuju od vas. U ovoj ste nedelji dosta stabilni po pitanjima finansija.

Zdravlje

Više se opuštajte, odmarajte. Potrebno vam je da se rasteretite.

JARAC

Hrana

Ove sedmice uvedite više povrća u svoju ishranu, a umanjite unos mleka i mlečnih proizvoda. Eventualno u obzir mogu doći jogurt i mladi sirevi. Loš izbor namirnica može vam doneti probleme sa varenjem.

Ljubav

Ujedno i mirna i nemirna nedelja u vašim emotivnim relacijama. Kao da će svaki dan biti drugačiji i u svakom danu ćete vas dvoje funkcionisati različito. Kod oboje mogu postojati talasi nervoze, više prouzrokovani okolnostima u kojima ste nego lično vašim odnosom. Kada naiđu napetosti rešavajte ih dobrom komunikacijom, ali i aktivnostima sa zajedničkim prijateljima, najbolje u prirodi. Slobodni Jarčevi – možete se neočekivano dobro provesti baš tamo gde najmanje očekujete. Novo poznanstvo i razvoj komunikacije sa ovom osobom ulepšaće dane koji su ispred vas.

Posao

A na poslu sve zuji. Zuji od dešavanja, od promena, zuji od gomile sitnih prepreka koje se pojavljuju na dnevnoj bazi, a najviše zuji od ljudi koji kao da ovih dana atakuju na vas konstantnim zahtevima, pitanjima, molbama. Ne dozvolite da vas drugi izbacuju iz takta i ometaju vas u radu, dosađuju vam. Nemojte zbog tuđih distrakcija i nemira dozvoliti da propustite nešto što vam je važno ili napravite grešku. Sa nekim saradnicima ćete se teško sporazumevati, koliko god da postoji volja i trud.

Zdravlje

Pokušajte da izbegavate stres, više se opuštajte.

VODOLIJA

Hrana

I dalje ste u periodu kada je neophodno da vodite računa o ishrani koja mora biti umerena, ali i raznovrsna. Lagani i hranljivi obroci sačinjeni od većeg procenta povrća, sa malo mesa.

Ljubav

Obzirom na okolnosti, vaše emotivne relacije ipak u ovim danima funkcionišu dosta dobro. Ne, ne znači da je sve savršeno, ali ipak između vas dvoje postoji razumevanje, želja da se uskladite, napravite kompromis, ali i uživate. Sada mogu biti rešena i neka pitanja koja su vam u proteklom periodu donosila tenziju kao paru, a dobro je vreme i da odete na dugo očekivani put, izlet, društveno dešavanje. Slobodne Vodolije – društveni život će vam donositi dobru energiju, dizati vam raspoloženje, prijaće vam ljudi sa kojima ste u kontaktu. Ima prostora za neka fina flertovanja, pa čak i za obnovu komunikacije sa starom simpatijom.

Posao

Planovi postoje da bi se menjali – to neka bude vaš moto za ovu sedmicu. Prihvatite da stvari uglavnom neće ići onako kako ste vi zacrtali, zamislili – moraće da postoji neki zastoj ili skretanje ili promena u poslednjem trenutku. Koliko god da prepreke budu iritirajuće u početnoj fazi, one su sada više nego rešive – samo će vam trebati nešto više strpljenja i živaca za njih. Sa saradnicima ćete uglavnom imati dobru komunikaciju – postoji obostrana želja da se pronađe rešenje za bilo kakvu situaciju.

Zdravlje

Uglavnom sitnija zdravstvena problematika.

RIBE

Hrana

Kvalitet vaše ishrane zavisi od vaših raspoloženja. Uglavnom jedete preko volje, čisto da ne biste bili gladni. No, zato kada su grickalice i slatkiši u pitanju ne možete i ne uspevate da se kontrolišete.

Ljubav

U partnerskim odnosima je evidentan neki vid raskoraka. Možda ne uspevate da pronađete dovoljno zajedničkog vremena, možda vas svakodnevica i dešavanja u njoj ometaju….a možda jednostavno ne postoji dovoljno motiva, volje i truda niti sa vaše niti sa partnerove strane. Vi najbolje znate šta se dešava, a isto tako – znate i kako je moguće to popraviti. Sada vam je kao paru potrebna neka promena koja bi oživela i oplemenila odnos. Više se potrudite. Slobodne Ribe – daleko od toga da sada ne može biti interesantnih dešavanja. Ma može. Neko će vam donositi osmeh na lice, buditi vam misli i želje.

Posao

Malo je verovatno da ćete u ovim danima lagano funkcionisati na dnevnoj bazi. Itekako su mogući nesporazumi, kašnjenja, promene u planovima, poteškoće sa tehnikom ili sa dokumentacijom. Kao da će vam za sve trebati više vremena ili ćete uspevati da završite iz drugog, trećeg pokušaja. Saradnicima i vama će trebati više truda da biste se usaglasili i napravili dogovor koji će funkcionisati. Iako u ovim danima možete neočekivano zaraditi više nego što ste mislili, ipak će troškovi sve to pojesti.

Zdravlje

Stres je ovih dana okidač za zdravstvenu problematiku. Zato, opuštajte se.

Šta vam je sve pripremila astrološkinja Olga Savić, pogledajte OVDE