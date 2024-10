MI PITAMO ZA VAS: Koji popusti važe za firmarinu?

Koliika će biti firmarina u toku kalendarske godine izračunava se na osnovu prosečne zarade po zaposlenom do avgusta prethodne godine

Firmarina je komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, a poslovni subjekti je, radi utvrđivanja ove komunalne obaveze, moraju prijaviti najkasnije do 30. marta u tekućoj godini, ili u roku od 30 dana od dana početka postavljanja firme. A firma je svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja delatnost u nekom prostoru.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu, dok se za svaku firmu van poslovnog objekta takođe plaća taksa. Ali je uopšte ne plaćaju mikro i mala pravna lica koja su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarila godišnji prihod do 50 miliona dinara.

Osnov za utvrđivanje visine firmarine je prosečna zarada po zaposlenom ostvarena u Pančevu od januara do avgusta u prethodnoj godini. I pošto su 2023. Pančevci prosečno zarađivali 115.319 dinara (bruto), a firmarina je 1,12 od te vrednosti, to jest za 50 odsto manje kada su u pitanju naseljena mesta, lako se može izračunati da je ona za grad u 2024. godini 128.785, a za sela 64.392. dinara.

Međutim za one koji drže banke, kazina, kockarnice, kladionice i bingo sale koeficijent za množenje je 5,58, tako da za njih ova taksa u ovoj godini iznosi 643.924, to jest 321.962 dinara u naseljenim mestima. A ako se neko bavi osiguranjem, proizvodnjom i trgovinom naftom i derivatima nafte, proizvodnjom cementa, trgovinom na veliko, ili trgovinom duvanskim proizvodima, poštanskim, mobilnim i telefonskim uslugama, elektroprivredom, ako drži noćne barove i diskoteke, plaćaće taksu za isticanje firme u vrednosti od 4,47 prosečnih zarada – to jest 515.141 za grad ili 257.570 za naseljena mesta.

Istovremeno, ostalim pravnim licima, u zavisnosti od toga da li su svrstana u velika ili mala, i koja su, naravno, ostvarila prihod veći od 50 miliona dinara u prethodnoj godini, taksa na firmu umanjuje se u određenom procentu – 10 odsto za velika, 30 za srednja, 60 za mala i 80 odsto za mikro pravna lica. Tako će za ove poslednje koji posluju na teritoriji grada godišnja firmarina iznositi svega 25.757 dinara, a za mala pravna lica i preduzetnike 51.514 dinara. Umanjenje se ostvaruje i ako broj novozaposlenih prelazi 10 odsto trenutnog broja radnika, zatim na sledeći poslovni prostor.

Pored državnih organa i ustanova kojima je grad osnivač, firmarinu ne plaćaju ni oni koji se bave proizvodnjom električne energije na sunce i vetar, starim umetničkim zanatima, narodnom radinošću, oni koji drže poljoprivredna gazdinstva, zatim sportske organizacije, stranke, sindikati, crkve, verske zajednice, nedobitna udruženja i preduzetnici koji rade van određenog prostora (po pozivu stranke, od mesta do mesta i sl.).

Pančevac

