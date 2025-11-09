HITNA POMOĆ: Jedna osoba povređena u Ulici oslobođenja

Kod učitelja iz Dolova svaki čas je nova avantura
09.11.2025
-U Ulici oslobođenja dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 44, od čega dvoje dece.
Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta je bilo 18, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencija na javnom mestu bila je jedna.
(Pančevac)
09.11.2025
09.11.2025
09.11.2025
24.10.2025
24.10.2025
eur
117.22 RSD
aud
65.84 RSD
cad
71.94 RSD
sek
10.61 RSD
chf
125.77 RSD
gbp
133.26 RSD
usd
101.62 RSD
bam
59.93 RSD
Ako želite da se venčate u inostranstvu, biće vam potrebno i uverenje o slobodnom bračnom stanju iz Srbije
18:00
07.11.2025