HITNA POMOĆ: Jedna osoba povređena u Ulici oslobođenja

-U Ulici oslobođenja dogodio se saobraćajni udes u kome je jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 44, od čega dvoje dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 18, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencija na javnom mestu bila je jedna.

(Pančevac)