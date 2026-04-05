ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 6. april

21:30

05.04.2026

Zbog izvođenja planiranih radova na električnoj mreži, u ponedeljak, 6. aprila, bez struje će biti potrošači u Pančevu.

Pančevo

09:00 – 10:30 – Bavnaništanski put parna strana od kb. 76 do kafane Lala.

09:30 – 16:00 – Uroša Predića od D. Tucovića do Karađorđeve, I. Kurjačkog od B. Radičevića do Karađorđeve, M. Pupina od D. Tucovića do Karađorđeve, Karađorđeva od br. 94 do M.Pupina, OŠ Vasa Živković.

11:00 – 12:30 – Bavaništanski put parna strana od Doma slepih do benzinske pumpe.

13:00 – 14:00 – Spoljnostarčevačka od Janka Čmelika do 7. jula neparna strana.

(Pančevac)

