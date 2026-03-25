Doprinesi izradi Strategije urbanog područja grada Pančeva – Popuni upitnik!

Teritorijalna strategija urbanog područja grada Pančeva – Poziv građanima za popunjavanje upitnika

Grad Pančevo je pristupio izradi Teritorijalne strategije urbanog područja grada Pančeva sa ciljem da doprinese održivom razvoju teritorije zasnovanom na unapređenju socijalnih, ekonomskih, ekoloških, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja.

Pozivaju se svi zainteresovani sugrađani da daju svoj doprinos u izradi Strategije odgovorom na upitnik o različitim aspektima kvaliteta života na teritoriji na kojoj žive.

Popunjavanje upitnika je anonimno, a možete ga popuniti OVDE, najkasnije do 9. aprila 2026. godine.

Podaci dobijeni putem upitnika koristiće se za izradu analize postojećeg stanja, sagledavanje razvojnih potencijala i izazova, kao i u procesu definisanja razvojnih potreba. Rezultati će biti predstavljeni na seriji tematskih okruglih stolova koji će biti organizovani u narednom periodu.

Strategija postavlja prioritete održivog urbanog razvoja, doprinosi optimalnom korišćenju finansijskih resursa i razvijanju i jačanju veza unutar lokalnog okruženja i spoljnih aktera. Ona predstavlja priliku za ponovno otkrivanje jedinstvenosti urbanih teritorija i definisanje aktivnosti koje vode ka revalorizaciji i razvoju specifičnih urbanih teritorija.

Izradu Teritorijalne strategije urbanog područja grada Pančeva podržava Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU INTEGRA.

(Pančevac)